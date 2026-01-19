¡De emergencia al quirófano! Osmariel Villalobos pasa una noche difícil ¿Qué le pasó?

Suscríbete a nuestros canales

La exreina de belleza y presentadora Osmariel Villalobos vivió momentos de tensión durante la madrugada de este lunes luego de ser sometida a una cirugía de emergencia, según compartió ella misma en sus historias de Instagram.

En sus redes sociales, la comunicadora compartió un mensaje donde afirmó:

"En plena madrugada entré al quirófano. Una arteria se abrió, pero todo fue atendido a tiempo. Dios conmigo. Estoy estable y agradecida".

La intervención se produjo después de que Villalobos presentara una complicación derivada de su proceso de recuperación tras la mastectomía unilateral del seno derecho, realizada el pasado 7 de enero. Su equipo médico aseguró que la situación fue atendida de manera inmediata y que la comunicadora se encuentra bajo observación y cuidados postoperatorios.

Atención médica oportuna y seguimiento constante

Fuentes cercanas a la presentadora indicaron que los médicos actuaron con rapidez para estabilizar su condición y que, en este momento, Villalobos permanece bajo control hospitalario.

El equipo de Osmariel también destacó que se sigue un protocolo de seguimiento completo, asegurando que cada paso de su recuperación está supervisado. La prioridad, señalaron, es garantizar que la presentadora reciba la atención adecuada y minimizar cualquier riesgo postoperatorio.

Apoyo de fans y colegas en redes sociales

Desde que se conoció la noticia, seguidores y colegas de Villalobos han enviado mensajes de apoyo a través de redes sociales. Los comentarios reflejan solidaridad y buenos deseos para su pronta recuperación, demostrando la conexión que la comunicadora mantiene con su público.

El mensaje de Osmariel también transmitió tranquilidad a sus fans: la presentadora expresó gratitud y confianza en la labor médica, asegurando que su estado es estable y que se siente acompañada durante todo el proceso de recuperación.

