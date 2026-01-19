¡Más detalles del Super Bowl! Confirmada la banda inaugural para el juego de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La organización de la NFL continúa revelando detalles clave de su evento insignia y confirmó oficialmente a Green Day como la banda que encabezará la ceremonia inaugural del Super Bowl. El anuncio fue realizado a través de un mensaje institucional, en el que se destaca la participación de la agrupación antes del inicio del encuentro.

La presentación se llevará a cabo el domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium, escenario elegido para albergar esta edición del evento. Con esta confirmación, la liga reafirma la importancia de la música como parte esencial del espectáculo previo al juego.

Green Day abrirá la jornada deportiva

La banda estadounidense será la encargada de dar inicio al espectáculo previo al kickoff, aportando su característico sonido punk rock a la ceremonia de apertura. Su actuación marcará el arranque oficial de la transmisión y servirá como antesala al partido más importante de la temporada de la NFL.

El inicio del juego está programado para las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México, por lo que la presentación de Green Day se desarrollará minutos antes del comienzo del encuentro. La ceremonia inaugural forma parte de la producción que antecede al partido y que reúne música, deporte y espectáculo.

El Super Bowl como evento global de entretenimiento

Más allá del fútbol americano, el Super Bowl se ha consolidado como un evento de alcance mundial que integra presentaciones musicales de alto perfil. La confirmación de Green Day refuerza la estrategia de la NFL de ofrecer entretenimiento desde el primer momento de la transmisión.

Cada año, la ceremonia inaugural capta la atención de millones de espectadores que siguen el evento tanto por el partido como por sus números artísticos. En esta edición, la participación de una banda histórica del rock suma expectativa a la jornada.

Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo

El espectáculo continuará durante el show de medio tiempo, que estará a cargo de Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música actual. Su participación ha generado gran expectativa, especialmente entre el público latino, al tratarse de uno de los segmentos más vistos del evento.

El show de medio tiempo del Super Bowl podrá disfrutarse a través de Meridiano TV. De esta forma, los espectadores podrán seguir cada detalle de una noche que combina deporte y música a gran escala.

