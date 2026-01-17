Bad Bunny arrasa con su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' y rompe récords: ¿Cuánto ha facturado hasta ahora?

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny está escribiendo un capítulo histórico en la música en vivo con su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Desde su arranque, la gira se ha convertido en una verdadera aplanadora de récords, acumulando más de $107 millones de dólares en apenas 12 conciertos. Cada parada del tour ha superado las expectativas de público y críticos, demostrando que el fenómeno de Bad Bunny trasciende géneros y fronteras.

Lo que comenzó como una serie de fechas limitadas se ha transformado en un recorrido internacional masivo que ya marca nuevos estándares en recaudación, boletos vendidos y atención mediática. El “Conejo Malo” confirma así que no solo es uno de los artistas más escuchados del mundo, sino también uno de los más exitosos en la historia de las giras modernas.

Costa Rica: un récord histórico en el Estadio Nacional

La primera gran hazaña del tour se dio en Costa Rica, donde Bad Bunny rompió marcas históricas del Estadio Nacional. Con US$12,4 millones en ingresos por taquilla y más boletos vendidos que cualquier otro artista en ese recinto, dejó atrás los récords previamente establecidos por Karol G y otros gigantes de la música latina.

La respuesta de los fanáticos fue masiva: boletos agotados, multitudes entusiastas y un espectáculo que combinó producción de primer nivel con la energía característica de Bad Bunny.

Ciudad de México: el golpe más fuerte y cifras récord

El punto culminante hasta ahora ha sido la serie de ocho conciertos en Ciudad de México, donde el artista generó US$86,7 millones en ventas, superando por 86% los ingresos que Shakira había registrado en el mismo estadio. Con esto, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en promediar más de US$10 millones por noche en el recinto, un hito sin precedentes.

La magnitud del impacto económico fue notable: miles de asistentes provenientes de distintas partes del país y el extranjero se movilizaron para disfrutar del tour, generando también una derrama importante para la ciudad. Cada show reafirmó el dominio absoluto del puertorriqueño en el mercado latinoamericano y global.

Ventas globales y alcance internacional

El Debí Tirar Más Fotos World Tour no se limita a América Latina. Con más de 2.6 millones de boletos vendidos en su primera etapa, la gira se expandirá por Europa, Asia y Oceanía, consolidando a Bad Bunny como un fenómeno internacional. La demanda ha sido tal que se añadieron fechas adicionales, reflejando la magnitud global del artista y su música.

El tour combina lo mejor del repertorio reciente con hits históricos, brindando a los fans un espectáculo visual y sonoro que trasciende la experiencia de un concierto convencional. Esto no solo garantiza ventas millonarias, sino también una conexión emocional con la audiencia en cada ciudad..

Hacia el tour más millonario de su carrera

Con solo 12 conciertos completados, el Debí Tirar Más Fotos World Tour ya se perfila como uno de los tours más lucrativos de la historia de la música latina. Con US$107 millones recaudados y un promedio impresionante de ingresos por show, Bad Bunny consolida su posición como líder indiscutible en taquilla y popularidad.

Y la gira sigue en desarrollo: con fechas programadas hasta mediados de 2026, el “Conejo Malo” continuará rompiendo récords alrededor del mundo, marcando cada ciudad con su energía única y consolidando lo que podría convertirse en su tour más millonario hasta la fecha.

Este año, además, los fanáticos podrán disfrutar del espectáculo en el Super Bowl, y el show será transmitido en vivo a través de Meridiano TV.

