Suscríbete a nuestros canales

Selena Gómez, una de las estrellas más populares de Hollywood, volvió a acaparar titulares por un gesto inesperado durante el segundo episodio del pódcast Friends Keep Secrets. La cantante se acercó a su esposo, el productor Benny Blanco, y besó sus pies mientras él conversaba con otros invitados, provocando que la escena se viralizara en cuestión de horas.

El momento no solo llamó la atención por el gesto en sí, sino también porque Blanco ya había sido objeto de críticas días antes por mostrar sus pies sucios durante el estreno del programa el pasado 24 de febrero, lo que desató comentarios sobre su higiene personal en redes sociales.

El origen de la polémica

El escándalo comenzó cuando Benny Blanco apareció en el primer episodio del pódcast con los pies visibles frente a la cámara. Algunos internautas señalaron la falta de cuidado y no tardaron en llenar las redes con memes y comentarios críticos, señalando incluso que no se había lavado los pies antes de la grabación.

La situación se mantuvo en la conversación digital durante varios días, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro de la farándula musical. Para muchos, la imagen contrastaba con la fama y estilo refinado de Selena, y fue motivo de burlas virales.

El inesperado gesto de Selena Gómez

Durante el segundo episodio, Selena Gómez apareció como invitada. Mientras Blanco hablaba con otros dos participantes, la cantante se acercó sigilosamente y besó sus pies, provocando reacciones de sorpresa tanto dentro del estudio como entre los espectadores en redes sociales.

El productor respondió entre risas, asegurando que “le gusta” y que la “ama mucho”. El gesto fue interpretado por algunos como un acto de amor y complicidad de la pareja, mientras que otros lo vieron como desconcertante, considerando que el tema de la higiene ya había sido objeto de burlas.

Reacciones divididas en redes

Como era de esperar, el video se volvió viral. Parte de los internautas defendió a Gómez, destacando la espontaneidad del gesto y la manera en que apoyó públicamente a su esposo. Sin embargo, otros no dejaron pasar la oportunidad para criticar nuevamente la falta de cuidado de Blanco y cuestionar la decisión de Gómez de realizar un acto tan inusual frente a las cámaras.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube