¡Se armó la tramoya entre misses! Inna Moll se va en contra de Stephany Abasali y esta no se queda callada

Inna Moll, quien representó a Chile en el Miss Universo 2024, encendió las redes sociales con unas declaraciones en las que apuntaba directamente a la maquinaria venezolana y al "peso de la banda" que arrastran ciertos países en los certámenes de belleza.

"De 30 maletas a 4 maletas"

En un video que circula en redes sociales, la modelo chilena fue consultada sobre las diferencias que percibió entre las candidatas. Su respuesta no tuvo pelos en la lengua.

"Chile no tiene peso de banda. Yo siendo chilena, no voy a ser por sí por todos los misólogos la favorita de principio porque saben que Venezuela se va a ir preparando dos años, con los mejores diseñadores, con el mejor presupuesto", afirmó.

Moll detalló las diferencias logísticas que, según su perspectiva, marcan una brecha insalvable. "De 30 maletas a 4 maletas y con postizos que te ponen... Yo me tenía que hacer el pelo todos los días y ellas tenían un postizo que se lo ponían acá... Casi que la peluca completa, todos los días tenían una peluca para el día", relató.

La candidata también se refirió a la preparación intelectual. "Yo estaba con un libro de este tamaño que yo me había hecho por inteligencia artificial. Cuando estaban ellas tenían profesores todos los días que te enseñan cómo responder sin saber, cómo escaparte".

La respuesta de Venezuela

Las palabras de Moll no quedaron sin respuesta. La propia Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, reaccionó en la sección de comentarios de una publicación que replicaba las declaraciones de la chilena. Su mensaje fue breve pero contundente.

"Los libros están ahí para todos... El esfuerzo y dedicación no dependen de los recursos sino de cómo te preparas para cualquier evento de la vida. El privilegio no garantiza el éxito si no hay disciplina. Y el tiempo... es solo una variante", escribió la criolla.

