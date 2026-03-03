Kelly Osbourne responde a críticas tras su apariencia en los BRIT Awards y alerta a sus fanáticos

Suscríbete a nuestros canales

La personalidad de televisión, cantante y figura pública Kelly Osbourne fue el centro de atención mediática tras su reciente aparición junto a su madre, Sharon Osbourne, en los BRIT Awards 2026 en Manchester, donde recibieron un premio póstumo en honor a su padre, la leyenda del rock Ozzy Osbourne. Durante el evento, muchos usuarios en redes sociales comentaron sobre su apariencia física, lo que llevó a la propia Kelly a alzar la voz y responder ante lo que describió como una ola de “body‑shaming” y ataques sin compasión.

En sus publicaciones en Instagram, la estrella rechazó los comentarios sobre su cuerpo y pidió respeto, explicando que está atravesando el “momento más difícil” de su vida tras la pérdida de su padre, y que la crítica hacia su físico no ayuda a nadie.

Olas de crítica y la respuesta de una figura bajo presión

Las imágenes de Kelly Osbourne en la ceremonia de premiación provocaron una lluvia de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron preocupación por su delgadez, describiéndola como “demacrada” o “frágil”. Varios comentarios incluso especularon sobre posibles causas, incluyendo rumores no confirmados de uso de medicamentos para pérdida de peso, aunque no hay declaraciones oficiales que respalden esas suposiciones.

En respuesta, Kelly utilizó las redes sociales para condenar la falta de empatía de quienes la atacaron, describiendo estos comentarios como “una crueldad especial” hacia alguien que está lidiando con el duelo. “Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que, claramente, está pasando por algo…”, escribió en una de sus historias, añadiendo que no debería tener que defenderse pero que tampoco permitirá que la “deshumanicen” de esa manera.

El trasfondo del duelo y el premio a Ozzy Osbourne

La atención sobre Kelly Osbourne surgió en el contexto de la entrega del Lifetime Achievement Award a su padre, Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, quien falleció en julio de 2025 a los 76 años tras años de problemas de salud. La entrega del galardón ocurrió en un momento emotivo, con Kelly y Sharon Osbourne subiendo al escenario para honrar su legado musical.

Aunque muchos comentarios en redes se centraron en la apariencia de Kelly, la artista ha enfatizado que su participación en el evento fue un acto de amor hacia su padre y una forma de recordar su impacto en la música. Tanto ella como su madre han hablado en entrevistas pasadas sobre lo difícil que ha sido sobrellevar su pérdida y cómo el duelo ha afectado su vida diaria.

Su mensaje final a los críticos fue claro: la falta de compasión y respeto solo evidencia una ausencia de humanidad. Al confrontar estos comentarios públicos, Osbourne ha buscado transformar una situación dolorosa en un llamado a la comprensión y el respeto por quienes atraviesan momentos difíciles en sus vidas.

