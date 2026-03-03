Julio Iglesias contraataca y demanda a medio español por reportaje sobre presuntos abusos

Suscríbete a nuestros canales

El cantante español Julio Iglesias interpuso una demanda contra el medio digital elDiario.es, su director y otros cuatro responsables editoriales, a quienes señala de haber elaborado un supuesto “montaje periodístico” relacionado con denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por dos exempleadas en República Dominicana.

La acción judicial fue presentada ante un tribunal en Madrid como paso previo a una querella por injurias y calumnias. El artista sostiene que las publicaciones forman parte de una campaña de descrédito en su contra y reclama rectificación, eliminación de contenidos e indemnización por los daños que considera ocasionados.

La investigación periodística y la denuncia archivada

Desde el pasado 3 de enero, elDiario.es y la división de noticias de TelevisaUnivision publicaron un reportaje en el que dos mujeres que trabajaron para Iglesias lo acusaron de presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021. Según los medios, la investigación se extendió durante tres años e incluyó entrevistas con 15 personas que laboraron en residencias del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

Ese mismo día se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española investigaba una denuncia formal presentada el 5 de enero por las mismas mujeres. Sin embargo, la causa fue archivada posteriormente al determinar el Ministerio Público que la justicia española no tenía jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del territorio nacional.

En su demanda, el intérprete sostiene que las publicaciones no se limitaron a informar sobre la existencia de la denuncia, sino que presentaron los hechos como ciertos sin que hubiera una resolución judicial que acreditara su veracidad.

Acusaciones de vulneración al honor y presunción de inocencia

El escrito judicial argumenta que el medio atribuyó de manera directa al cantante la comisión de delitos contra la libertad sexual, derechos laborales y otros supuestos ilícitos, sin respetar, según la defensa, el derecho a la presunción de inocencia.

Asimismo, la demanda señala que el medio creó un espacio específico titulado “Investigación Julio Iglesias” y difundió un pódcast denominado “La casa de Julio Iglesias”, disponible en diversas plataformas, lo que, a juicio del artista, intensificó el impacto de las acusaciones.

La representación legal del cantante solicita que, para evitar la querella penal, los demandados reconozcan el supuesto comportamiento ilícito, rectifiquen la información publicada y eliminen los contenidos vinculados al caso tanto en la web como en formatos sonoros.

Posibles nuevas acciones legales y alcance internacional

El documento judicial también menciona que los responsables formarían parte de una estructura más amplia que habría participado en la elaboración del reportaje. En ese contexto, Iglesias anunció que estudia acciones adicionales contra otros medios que replicaron o participaron en la investigación.

Entre ellos se menciona a la división informativa de TelevisaUnivision, contra la cual el artista no descarta iniciar procedimientos legales. La demanda contempla además una indemnización económica cuya cuantía sería determinada por peritos.

El caso se encuentra en fase inicial y dependerá de la eventual celebración del acto de conciliación solicitado por la defensa del cantante, paso previo a la formalización de una querella penal ante los tribunales españoles.

