Chepa Candela: a Crusmila Ramos la dejaron en un tacón y dando vueltas

¡¡¡Feliz martes, queridas y queridos!!!... ¿Preparados para la ración chismográfica del día?... ¡Pues no esperen más! Porque nuevamente heme aquí, presta, lista, perfumada, y dispuesta a contarles los chismes más “hot, hot” (entiéndase: calientes que queman) del acontecer farandulero de este país y zonas circunvecinas, donde el que no la hace en la entrada, la hace en la salida…

CRUSMILA RAMOS

Yyy arrancando con el “parling” les bato que las movidas de matas siguen causando estragos en el canal de la bolita roja, y en este corte violento de ¡oreja y rabo! la que salió con las tablas en la cabeza es nada más y nada menos que la periodista CRUSMILA RAMOS, quien quedó en un tacón y dando vueltas cuando le dieron sin anestesia su palo cochinero y le informaron que ya no formaría parte de la nómina del mentado canal… ¡Resulta, pasa y acontece! que la que fue ancla de la primera emisión de “El Noticiero Televen” como de costumbre cerró su ciclo de noticias matutinas y cuando se disponía a abandonar el estudio la frenaron en seco y le dijeron que pasara urgente por la Gerencia de Ricardo Salmeron y José Gregorio Villalba, y sin causa, motivo, razón, y circunstancia, le “cacarearon” que tras la llegada del mes de marzo habían movimientos en la empresa de telecomunicaciones, y entre esos golpes abruptos, estaba el de acompañarla hasta la salida del canal y desearle una vida plena con un fuerte estrechón de manos… Es decir… Le dieron las gracias por sus años de servicios ¡y ya!... Ante semejante “golpe de estado” Crusmila pidió una explicación, para ver si ella había sido la del problema, y lo que le dijeron fue que “la orden viene de arriba”, y que cuando los caciques mayores hablan no hay que buscarle la quinta pata al gato, sencillamente acudieron al llamado y “¡chao, pescao!”…

CLAUDIA HERNÁNDEZ

Yyy en esa búsqueda desesperada de darle un refrescamiento a la pícola pantalla de Televen; en especial a su programa de noticias, a quién le metieron corriente y la dejaron más chorreá que palo e´cochinero fue a la CLAUDIA HERNÁNDEZ, y es que después de ver la salida de su compañera Crusmila, la Claudia fue llamada a una reunión “a puerta cerrada” y la pregunta que la dejó más tiesa que pescao en cava, y bien fuera de onda, fue: “¿Qué a qué se debía su sobrepeso?”… ¿Qué talco?... ¡A según! la imagen que presenta la periodista y narradora de noticias está haciendo cuestionada y no importa la credibilidad y el peso comunicacional que ella pueda tener en tantos años de sumatoria y experiencia que ha logrado en ¡este país, tu país, mi país!... ¡Cuentan las malas lenguas, yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía! ique la solución momentánea que le dieron a Claudia es que se mantenga siempre sentada en la transmisión de “El Noticiero”; la orden es no ponerla a caminar y mucho menos situarla de pie para que le dé al cotilleo informativo… Esta medida, incómoda y desagradable, ique la mantendrá en la mira “hasta nuevo aviso”, y si la mujer no baja en tiempo récord una chorrera de kilos lamentablemente pasará a la lista de los “se te quiso”… ¿La razón?... Televen quiere competir con los cambios que ha experimentado el noticiero de Venevisión y desean que sus periodistas, comentaristas, narradoras, y locutoras sean algodón de bellas, potentes, e inteligentes, como la nueva adquisición del canal de la colina (dígase: la Génesis Mendoza)…

NANO CATANAIMA

Yyy mientras algunos salen de ciertos canales de televisión, y otros tantos tambalean, el que ya aseguró un nuevo proyecto en Canal i es el NANO CATANAIMA quien muy pronto dará inicio a un certamen de belleza que viene no sólo a enaltecer la lindeza de la mujer venezolana sino que también resaltarán sus habilidades histriónicas y de oratoria sobre un escenario… El animador de marras está más feliz que una lombriz porque su programa va viento en popa y dentro de muy pocas semanas comenzarán a darle curso y promoción a este merequetengue que también involucra al mundo deportivo… ¡Así que ya saben!... Móntenle la lupa al personaje porque cuando digo que el burro es negro, es porque tengo el tinte en la mano… Después no digan que no se los advertí… ¡Fin!