Los animadores de La Tizana se la vieron "color de hormiga" en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz ombligo de semana queridas y queridos!!… ¡Una vez más! le doy la más cordial bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, y rollos, no podrán faltar ¡jamás!…

LA TIZANA

Yyy como para batírselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas” para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que el staff de animadores del programa “LA TIZANA” se sudaron una y parte de la otra durante este asueto de carnaval, y es que a un flamante creador de contenido del matutino espacio se le ocurrió la brillante idea de grabar en el Estado La Guaira, pero antes de iniciar con las tomas reglamentarias se fumó una concha e´coco, y ¡zaaaz!, le surgieron los dotes de “originalidad”… ¡Pasa, resulta, y acontece! que la angustia de los animadores de este “cacareado” espacio de Globovisión (dígase: la Ana Karina Jardín, la Zuli Hoyer, la Teresa Gulín, el Alejandro Carreño, y el Julio Meza) se las vieron color de hormiga (¡bien negras!) porque una de las escenas principales de este proyecto era conducir varios de los segmentos dentro del mar, pero la maroma que tenían que enfrentar ante todos los espectadores era mantener el equilibrio durante el cotilleo porque no se trataba solamente de hablar dentro de la “aguita salada”… ¡NOOOOOO!... Les zamparon unas sillas de patas altas dentro de plena marea y por razones naturales y lógica, mientras los animadores de marras hablaban, la arena se iba tragando aquello… ¿Consecuencias?... Las tomas se tuvieron que repetir una y cientos de veces, mientras que los fablistanes del espectáculo se iban calentando de la “arrec%$/#ra” al mismo ritmo de la temperatura que dejaba aquel implacable sol… ¿Razones tenían?... ¡Obvio!... Yyy de sobra…

VITRINA

Yyy si de chismes se trata; les cuento que el ambiente en “VITRINA” está más tenso que las cuerdas de un violín, y es que la llegada de Gabriela (explíquese: la productora general del Reality Show “El Hato”) ha dejado a más de uno como caimán en boca e´caño (¡con la jeta espernancá)… ¡Resulta! que la tal Gabriela fue sumada al equipo de producción del magazine de Televen para reforzar su contenido, y ésta gracias al poder que le designaron llegó cortando oreja y rabo, y entre las principales exigencias que impuso fue: “me tumban este estudio, sin pataleos”… Recordemos que “Letrina” (¡diiiigoooo!) “Vitrina”, hace poco había estrenado su fachada, pero la “Gaby” expresó que aquello era horroroso, que poco le importaba la recién inversión que habían hecho, y que ella traía unas ideas fascinantes que iban a dejar a todos sin aliento… Es por esa razón que desde hace un par de días atrás “Vitrina” se está grabando desde la terraza principal del canal de Horizontes, mientras la orden de “La Generala” se materializa… ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?...

MAURICIO CRUZ

Yyy con mi lupa situada en los predios del canal de la bolita roja, me enteré ¡sin querer, queriendo!, que al periodista MAURICIO CRUZ le dieron “matarile, rile, rile” sólo por el simple hecho de preguntar “¿aquí no dan aumentos?”… El comunicador social tras recibir su depósito habitual expresó que esa masa ya no le alcanzaba para sus bollos, y al sugerir una mejor tasa, bonos, beneficios, y sobre todo un “tírame alguito”, lo que obtuvo fue un sobre amarillo con una nota que le decía: “¡Hasta aquí te trajo el río!”… Desde esta sala de redacción le deseo la mejor de las suertes al “papachongo” del “Mau”… Recuerda que no hay mal que por bien no venga… Espero que pronto te salga una chamba ¡rica, sabrosa, y deliciosa!…

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube