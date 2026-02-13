Chepa Candela: Scarlet Ortiz y Yul Burkle afinan detalles para su boda

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Llegó el viernes !!…(Que rico el helado) y el cuerpo de ustedes se prepara para el disfrute de las carnestolendas (aunque me agarraré un día para encasquetarme mi traje de Odalisca) porque el mío, muy bien distribuido por cierto, (a pesar del “julepe”…¡cues rescues cues!) lo que hace es trabajar, trabajar y trabajar, sin pegar ¡ni un ojo! …por eso, una vez más, ¡aquí me tienen !...Lista para batirles lo más calientico de la movida farandulera…

SCARLET ORTIZ

Así que arranco rauda con el “parling” para contarles que, tal como se los adelanté en pasadas columnas, efectivamente SCARLET ORTIZ y Yul Burkle ya tienen pasaje para venir a Caracas, después de carnaval, con el fin de agilizar todo el papeleo para contraer matrimonio civil, (después de 26 años juntos) aunque no se sabe si se casarán aquí o allá en los predios “mayameros” donde están residenciados desde hace más de 20 años…¡Síii, señores!...Según mis fuentes, estarán pocos días en Venezuela, tiempo suficiente para hacer sus diligencias y además reunirse con sus amigos, a los que tienen años sin ver, ya que luego de instalarse en “La ciudad del sol” se desligaron, prácticamente del país, debido a sus numerosos compromisos profesionales, pues ambos dos se fueron de Venezuela con el fin de abrirse camino en el mercado latino de USA y trabajo nunca les ha faltado…

BAD BUNNY

Yyy precisamente desde los lares de Florida me llega la onda de que la “guerra” que le tiene montada el Eduardo Verastegui (¿Les suena ese nombrecito?) a BAD BUNNY sigue siendo la comidilla en toda la comunidad hispana del país norteamericano, donde muchos han deplorado las repetidas descargas del devaluado actor mexicano hacia el “Conejo malo”, cuya reciente presentación en el Super Bowl le elevó los bonos profesionales, que de por si tiene altísimos, sobre todo al ganar el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum…La mayoría de los medios de habla español han dicho que las críticas del susodicho se han convertido en una persecución constante con la que parecería querer demostrarle al mundo que Bad Bunny no merece lo que tiene….y visto desde esa óptica, parece más personal que profesional…¿Qué le hizo Bad Bunny a Eduardo Verastegui?...Y si bien es “verdura” que está en su derecho de expresar lo que piensa, ya lo de él se ha pasado “de castaño a oscuro”…

FERNANDO CARRILLO

Yyy si de “guerras” se trata, la que acaba de declararle FERNANDO CARRILLO a Daniel Elbitar, también empezó a levantar la polvareda…y es que el primero se expresó feo de su colega en el programa mayamero “Siéntese quien pueda”, donde soltó esta perla: “No sé quién es, si lo veo en la calle no tendría ni la más mínima idea. Te puedo asegurar que estoy en muchísimo mejor estado físico que él, tengo muchísima más carrera que él, y seguramente no le conocen en todos los países donde yo sí he triunfado, no sé quién es este bobolongo", dijo Fernando Carrillo en el mencionado espacio…¿Y qué respondió Daniel Elbitar?...Cuando vio el video del referido espacio farandulero, solo se "río de janeiro", restándole importancia al ataque…

