La Mariela Celis y el Leo Aldana andan enguerrillados

…¡Buenooosss días!!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más leída (Al que le pique, que se rasque!) del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y saaabrosooo!...y el chisme se bate mejor que en ninguna otra parte…

MARIELA CELIS

Yyy como para eso me tienen aquí, le doy un stop a este preámbulo para batirles que la relación entre MARIELA CELIS y el Leo Aldana, ique , quedó “más tensa que cuerda de violín"; luego de el “tete a tete” que tuvieron ambos dos en el programa “Portada´s”, donde participaban de una dinámica en la que debían “sacarse los trapitos sucios”…y decir, sin que les quedara nada por dentro, lo que les incomodaba entre ellos como compañeros de trabajo…y el susodicho, que es muy simpático y todo, pero como buen barquisimetano no tiene pelos en la lengua, soltó que le molestaba enormemente la frescura de la impuntualidad de su compañera, pues según dijo en plena cámara, llega tarde a todas las pautas y con su “cara de tabla” no pide ni siquiera perdón por sus frecuentes atrasos…¡y por ahí se fue!…¿Consecuencias?, la animadora no disimuló su “tibiera” y tildó de golpe bajo el sorpresivo comentario del Leo, quien con su “carita de yo no fui” siguió metiéndole el dedo en la llaga y no se arrepintió de lo que dijo , dejando a la Mariela Celis ¡“con los ojos claros y sin vista”!…y quien según una de mis fuentes apostadas en el estudio del matutino de Venevisión, le reclamó , incómoda, su ácida crítica…y a partir de ese momento parece que el trato entre ellos ya no es el mismo de antes…Eso fue lo que me contaron…¡y trúuaaa, trúuaaa, cual cotorra repito!…

RASHEL DÍAZ

Yyy desde los lares mayameros, se reportan mis “repetidoras internacionales” para contarme que Rashel Díaz (¿Les suena es nombrecito?) emprendió una campaña de saboteo contra el grupo venezolano RAWAYANA y el cantante Manuel Turizo, quienes grabaron el tema “Miami en inglés” , caracterizado por su estilo caribeño y el cual se ha viralizado en redes sociales y suena a millón en todas las emisoras de “La ciudad del sol”…Bueno, resulta que ante el exitazo de dicha canción, la animadora cubana, que ahora vive dándose golpes de pecho porque se metió a evangélica, grabó un video, donde simula bailar el "toco tocó" …y de pronto saca una biblia y pide que lean la palabra de Dios para que no sigan pecando, demostrando un chocante fanatismo religioso que le ha ganado sobradas antipatías, pues la agarró con la popular banda y del cantante colombiano para drenar su doble moral, olvidando que la música tiene su momento, su público y su edad, por lo que nadie entiende (Entre ellos yo…y miren que bruta no soy) como es que la Rashel Díaz se burla y descalifica lo que musicalmente han hecho estos artistas…asomando que son unos indecentes…¿Será que la susodicha perdió la memoria y ahora no recuerda cuando batía aquel pompi de goma en el programa Sábado Gigante de Don Francisco?…¿O borró el disco duro de sus revoltosos años mozos?...

STHEFANY GUTIÉRREZ

Yyy sumergiéndome en “honduras misséricas” les bato que durante el pasado fin de semana volvió a batirse el nombre de STHEFANY GUTIERREZ, como una de las candidatas más fuertes a integrar la Organización Miss Venezuela, en caso de que Nina Sicilia deje el cargo que desempeña para para incorporarse a la directiva de Venevisión, donde según se comenta (Y yo aquí, repito) vendrán nuevos cambios, tras la salida de Gustavo Grossman, quien era uno de los “tigres mayores” del canal de la Colina al que le pidieron la renuncia la semana pasada…El caso es que la actual directora del Miss Venezuela podría dejar su silla en la quinta para integrarse en las altas esferas de Cisneros Media…y ya están saliendo a relucir sus posibles sustitutas, mencionándose con insistencia a Sthefany Gutiérrez…y también se ha dejado sonar el de Andrea Rubio, como se los adelanté en pasadas columnas…¿Quién se quedará con el coroto?...¡Amanecerá y veremos¡…

