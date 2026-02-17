Falta poco para conectar Maracaibo con estos 4 países: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, anunció que la región se encuentra preparada para retomar la conectividad aérea con cuatro países estratégicos. Las autoridades regionales están a la espera de las autorizaciones correspondientes para activar rutas que conectarán a Maracaibo con ciudades de Colombia, Panamá, México y la República Dominicana.

“Estamos a la espera de aprobación de 4 destinos internacionales para el Zulia: las conexiones Maracaibo - Bogotá, Maracaibo - Panamá, Maracaibo - Ciudad de México o Toluca y Maracaibo - Santo Domingo (Rep. Dominicana). Por nuestra parte, los trabajos en el aeropuerto La Chinita están listos y estamos trabajando en los aeropuertos nacionales de Santa Bárbara y Cabimas”, precisó el gobernador.

Trámites administrativos y conectividad

Actualmente, existen cuatro solicitudes de vuelos internacionales gestionadas a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. La ejecución de estas rutas depende de la culminación de la permisología internacional requerida por los países de destino.

Caldera destacó que la interconexión entre Bogotá y Maracaibo es considerada un eje fundamental para la gestión regional. Asimismo, se han establecido canales de comunicación con el Ejecutivo Nacional para fortalecer el transporte aéreo.

Optimización de la infraestructura en el Aeropuerto de La Chinita

En cuanto a las condiciones técnicas del Aeropuerto Internacional La Chinita, el gobernador aseguró que las instalaciones han sido adecuadas para recibir las nuevas frecuencias. Los trabajos realizados incluyen la adecuación de la pista, el mantenimiento del sistema de radares y la reparación de los sistemas de aire acondicionado.

Respecto a la logística para el pasajero, el mandatario detalló que está habilitada la reparación de los aires acondicionados, e incluso la conectividad con los transportadores: "Está listo el correaje, así que nosotros estamos listos esperando, como te dije, estas cuatro aerolíneas internacionales que ya han pedido ingresar”.

El plan de modernización no se limita a la capital zuliana. La gobernación ejecuta labores de recuperación en el Aeropuerto Relámpago de Catatumbo, ubicado en Santa Bárbara, y en el Aeropuerto Oro Negro, en la ciudad de Cabimas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube