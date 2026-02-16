Lanzan encuesta para trabajadores públicos y privados en Patria: ¿Cuáles son las preguntas?

El Gobierno Nacional habilitó a través del Sistema Patria la encuesta anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 9 de febrero-
En aquel momento, la mandataria encargada indicó que este sondeo va dirigido a los trabajadores del país “para conocer sus opiniones, condiciones laborales y para ver el respeto a sus derechos”.
Con las respuestas obtenidas en esta encuesta nacional prevén “diseñar un nuevo modelo laboral”, aseguró Rodríguez.
Las preguntas son de selección simple, entre ellas están:
- ¿En qué sector trabajas actualmente o realizas tu actividad principal?
- ¿Tienes un segundo empleo?
- ¿En qué área o tipo de actividad te especializas o le dedicas mayor tiempo en tu trabajo principal?
- Señala la categoría ocupacional que ocupas en tu trabajo principal
- ¿Cuántas personas trabajan contigo en tu entorno inmediato (oficina, taller, cuadrilla o unidad)?
- ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación actual de tu equipo de trabajo?
- ¿Existe actualmente un Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en tu entorno de trabajo?
- ¿En qué espacio realizas tu trabajo principal la mayor parte del tiempo?
- ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes en total?
- ¿Cuántos años llevas trabajando específicamente en tu empleo principal actual?
- ¿Cuántos días trabajas efectivamente a la semana?
- ¿Cuántas horas trabajas efectivamente a la semana?
- Si trabajas más de 40 horas a la semana, ¿cuál es el motivo principal?
- ¿Recibes un pago adicional por las horas extras que trabajas?
- ¿Cuántos trabajos remunerados tienes?
- ¿Con qué condiciones y beneficios cuentas actualmente en tu centro de trabajo o actividad independiente?
- ¿Qué factores limitan tu productividad o afectan tu desempeño diario?
- ¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la clase trabajadora en los momentos actuales?
- ¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la producción nacional en los momentos actuales?
