Con las respuestas obtenidas en este sondeo nacional prevén “diseñar un nuevo modelo laboral”, aseguró la mandataria encargada

Por Genesis Carrillo
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 05:00 pm
Lanzan encuesta para trabajadores públicos y privados en Patria: ¿Cuáles son las preguntas?

El Gobierno Nacional habilitó a través del Sistema Patria la encuesta anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 9 de febrero- 

En aquel momento, la mandataria encargada indicó que este sondeo va dirigido a los trabajadores del país “para conocer sus opiniones, condiciones laborales y para ver el respeto a sus derechos”.

Con las respuestas obtenidas en esta encuesta nacional prevén “diseñar un nuevo modelo laboral”, aseguró Rodríguez. 

Las preguntas son de selección simple, entre ellas están: 

  • ¿En qué sector trabajas actualmente o realizas tu actividad principal?
  • ¿Tienes un segundo empleo?
  • ¿En qué área o tipo de actividad te especializas o le dedicas mayor tiempo en tu trabajo principal?
  • Señala la categoría ocupacional que ocupas en tu trabajo principal
  • ¿Cuántas personas trabajan contigo en tu entorno inmediato (oficina, taller, cuadrilla o unidad)?
  • ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación actual de tu equipo de trabajo?
  • ¿Existe actualmente un Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en tu entorno de trabajo?
  • ¿En qué espacio realizas tu trabajo principal la mayor parte del tiempo?
  • ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes en total?
  • ¿Cuántos años llevas trabajando específicamente en tu empleo principal actual?
  • ¿Cuántos días trabajas efectivamente a la semana?
  • ¿Cuántas horas trabajas efectivamente a la semana?
  • Si trabajas más de 40 horas a la semana, ¿cuál es el motivo principal?
  • ¿Recibes un pago adicional por las horas extras que trabajas?
  • ¿Cuántos trabajos remunerados tienes?
  • ¿Con qué condiciones y beneficios cuentas actualmente en tu centro de trabajo o actividad independiente?
  • ¿Qué factores limitan tu productividad o afectan tu desempeño diario?
  • ¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la clase trabajadora en los momentos actuales?
  • ¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la producción nacional en los momentos actuales?
 

