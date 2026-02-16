Lanzan encuesta para trabajadores públicos y privados en Patria: ¿Cuáles son las preguntas?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional habilitó a través del Sistema Patria la encuesta anunciada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 9 de febrero-

En aquel momento, la mandataria encargada indicó que este sondeo va dirigido a los trabajadores del país “para conocer sus opiniones, condiciones laborales y para ver el respeto a sus derechos”.

Con las respuestas obtenidas en esta encuesta nacional prevén “diseñar un nuevo modelo laboral”, aseguró Rodríguez.

Las preguntas son de selección simple, entre ellas están:

¿En qué sector trabajas actualmente o realizas tu actividad principal?

¿Tienes un segundo empleo?

¿En qué área o tipo de actividad te especializas o le dedicas mayor tiempo en tu trabajo principal?

Señala la categoría ocupacional que ocupas en tu trabajo principal

¿Cuántas personas trabajan contigo en tu entorno inmediato (oficina, taller, cuadrilla o unidad)?

¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación actual de tu equipo de trabajo?

¿Existe actualmente un Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en tu entorno de trabajo?

¿En qué espacio realizas tu trabajo principal la mayor parte del tiempo?

¿Cuántos años de experiencia laboral tienes en total?

¿Cuántos años llevas trabajando específicamente en tu empleo principal actual?

¿Cuántos días trabajas efectivamente a la semana?

¿Cuántas horas trabajas efectivamente a la semana?

Si trabajas más de 40 horas a la semana, ¿cuál es el motivo principal?

¿Recibes un pago adicional por las horas extras que trabajas?

¿Cuántos trabajos remunerados tienes?

¿Con qué condiciones y beneficios cuentas actualmente en tu centro de trabajo o actividad independiente?

¿Qué factores limitan tu productividad o afectan tu desempeño diario?

¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la clase trabajadora en los momentos actuales?

¿Cuáles consideras que serían las acciones que traerían mayor beneficio a la producción nacional en los momentos actuales?