Banco de Venezuela vendió divisas electrónicas este 16 de febrero: esta fue la tasa promedio y el monto máximo de compra

Este 16 de febrero, tal y como ya lo habían anunciado, el Banco Venezuela llevó a cabo otra jornada de venta de divisas electrónicas. Los dólares adquiridos no es para retiro en efectivo; se acredita en tu Cuenta Electrónica.

La entidad financiera abrió la compra pasadas las 8:00 a.m. Según el reporte de la cuenta en Telegram especializada en temas bancarios, VEMI Valores Económicos, la tasa promedio de compra de divisas fue de Bs. 430, mientras que el monto máximo de compra fue de $1000.

Hasta las 10:30 a.m. aún se encontraba abierta la compra de divisas.

"El caso del BDV es algo especial, ya que es dinero directo a la cuenta y no una subasta donde hay que esperar; se compra con una tasa única. ​Deben ver bien las comisiones de donde pasen la tarjeta e ir sumando. Esto es solo para pagos electrónicos, nada de efectivo. Además, revisen bien su tarjeta ya que no pasa en todos lados", recordó la cuenta VEMI.

Paso a Paso para comprar desde la AppBDV

El proceso es intuitivo y se completa en menos de dos minutos:

Ingresa en BDVenlínea personas con tu usuario único y contraseña

Selecciona la opción Divisas > Compra o venta luego completa los datos requeridos

Desde la aplicación, ingresa con tu método de autenticación

Selecciona la opción Divisas/Compra o venta y completa los datos solicitados

Requisitos para comprar divisas en la AppBDV

Poseer cuenta en moneda nacional y extranjera con nosotros

Estar afiliado a BDVenlínea personas

