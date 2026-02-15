Operativo de EE UU captura el tanquero Verónica III en el océano Índico: video

Detalles

El caso ahora está bajo investigación, mientras autoridades estadounidenses evalúan el destino legal del tanquero y su carga.

Por Jessica Molero
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 01:30 pm
Operativo de EE UU captura el tanquero Verónica III
En un operativo coordinado, el Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó el tanquero petrolero Verónica III en el océano Índico. 

El buque había huido del mar Caribe para comercializar hidrocarburos de manera ilegal. Según las autoridades estadounidenses, la captura se realizó sin incidentes y representa un golpe a las redes de transporte ilícito de petróleo venezolano, reforzando las sanciones impuestas por Washington.

Seguimiento y persecución internacional

El Verónica III fue rastreado durante miles de kilómetros por las fuerzas de EEUU, luego de intentar evadir la cuarentena marítima establecida por la administración estadounidense, según el medio EVTV. 

La operación involucró inteligencia naval y monitoreo satelital para localizar el buque, que navegaba bajo bandera panameña y formaba parte de la denominada “flota fantasma” utilizada para evadir sanciones internacionales.

El abordaje se ejecutó con precisión desde helicópteros y embarcaciones militares, asegurando la cubierta del tanquero y deteniendo a la tripulación sin enfrentamientos

 

Carga vinculada a Venezuela e Irán

Asimismo, la inteligencia estadounidense determinó que el Verónica III transportaba crudo venezolano, cargado en el complejo José Antonio Anzoátegui, y operaba junto a la flota fantasma iraní. 

El Pentágono difundió un video del abordaje, mostrando el despliegue coordinado de las tropas y el aseguramiento del cargamento.

