Chequeos médicos y vacunas gratis en Dallas: Parkland y DCHHS anuncian ferias de salud este 16 y 17 de febrero

En la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ciertas organizaciones y centros públicos estadales y locales ofrecen servicios gratuitos o a bajo costo en materia de salud, sepa qué jornadas estarán activas esta semana.

Los residentes podrán aprovechar varias jornadas esta semana, y es que el Hospital Parkland y el Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) han anunciado que estarán realizando, cada uno por su cuenta, eventos de atención médica y exámenes gratuitos.

Tenga en cuenta que, se llevarán a cabo en diferentes fechas, lo que le da oportunidad a la comunidad de acceder a ambas oportunidades de salud.

Vacunación y exámenes gratis con el DCHHS

Este próximo lunes 16 de febrero, el DCHHS también ha anunciado una feria de salud.

Allí se realizarán análisis de sangre, índice de masa corporal, presión arterial, prevención de diabetes, colesterol y manejo de hipertensión.

Según la información proporcionada, los interesados pueden acudir sin cita, pero es preferible registrarse llamando al 214-819-5115.

La cita es de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Dallas County John West, Immunization Clinic, 3312 N. Buckner Boulevard, Dallas

Recomiendan visitar la página web de DCHHS | Programa de Alcance Comunitario y Educación, para más detalles.

También puede llamar al Programa de Alcance Comunitario: (469) 781-1884.

Feria de salud de Parkland

Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el martes 17 de febrero.

Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.

La cita es de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Inspired Vision Compassion Center, 2019 N. Masters Drive, Dallas.

Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:

Pruebas de glucosa en sangre

Pruebas de presión arterial

Educación nutricional

Recomendaciones de atención preventiva

Opciones financieras para pagar tu atención sanitaria

Consejos para ayudarte a mantenerte sano

Acceso a recursos comunitarios

Si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.

