Día de los Presidentes en Nueva York 2026: guía de cierres en el metro y cambios en el transporte

Mañana, lunes 16 de febrero de 2026, Estados Unidos (EEUU) celebra el Día de los Presidentes y la ciudad de Nueva York no es la excepción.

Como es habitual en feriados federales, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ajustará su cronograma.

Si usted debe trabajar o planea salir a disfrutar del día libre, es vital conocer que el metro operará mayoritariamente con un horario de sábado.

Esto significa que habrá menos frecuencia de trenes y, debido a obras de modernización en la infraestructura, varias líneas estratégicas sufrirán interrupciones totales o parciales.

Resumen de afectaciones por línea

Aquí los cambios más importantes confirmados para este lunes 16 de febrero:

Línea 4: no habrá servicio entre las estaciones 149 St-Grand Concourse y 125 St.

Se recomienda usar la línea 2 o 5 como alternativa en el Bronx.

Línea 5: el servicio estará suspendido entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx).

el servicio estará suspendido entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx). Línea 7: entre la 1:30 a.m. y las 5:30 a.m., se realizarán obras en las estaciones Vernon Blvd-Jackson Av y Hunters Point Av en Queens.

entre la 1:30 a.m. y las 5:30 a.m., se realizarán obras en las estaciones Vernon Blvd-Jackson Av y Hunters Point Av en Queens. Línea Q: suspendida entre Kings Hwy y Coney Island-Stillwell Av por trabajos de reemplazo de rieles.

Habrá autobuses de enlace (shuttles) disponibles.

Línea R: no habrá servicio nocturno y el tramo entre 36 St y Bay Ridge-95 St estará inactivo.

no habrá servicio nocturno y el tramo entre 36 St y Bay Ridge-95 St estará inactivo. Líneas W y Z: como es habitual en días festivos y fines de semana, estas líneas no operarán.

como es habitual en días festivos y fines de semana, estas líneas no operarán. Línea L: no hay servicio entre Lorimer St y Broadway Junction hasta las 5:00 a.m. del martes.

no hay servicio entre Lorimer St y Broadway Junction hasta las 5:00 a.m. del martes. Transbordador (Shuttle) de la 42 St: el servicio de madrugada (12:00 a.m. a 6:00 a.m.) estará suspendido por mantenimiento.

+ OMNY y tarifas: el sistema de pago sin contacto OMNY sigue funcionando normalmente. Recuerde que el beneficio de "tarifa máxima" (fare capping) se reinicia los lunes, por lo que mañana es un buen día para empezar a acumular sus 12 viajes para obtener el resto de la semana gratis.

Novedades adicionales para este 16 de febrero

Además de los cambios en el Subway, este Día de los Presidentes trae otras modificaciones en el transporte que debe considerar:

LIRR y Metro-North: operarán con horarios de feriado/sábado. Pero, las tarifas off-peak (fuera de hora pico) estarán vigentes todo el día, lo cual es un gran ahorro para los viajeros.

Algunas líneas de Metro-North podrían ofrecer trenes adicionales por la tarde para los pasajeros que regresan de pasar el fin de semana fuera de la ciudad.

Autobuses de la MTA: funcionarán bajo el horario de domingo.

Tenga en cuenta que, debido a posibles desfiles o eventos menores en Manhattan, algunas rutas podrían tener desvíos locales.

Estacionamiento (Parquímetros): al ser un feriado oficial, las reglas de estacionamiento alterno (Alternate Side Parking) quedan suspendidas.

No es necesario pagar el parquímetro en las zonas donde la señalización indique que no aplica en feriados.

Staten Island Ferry: operará con el horario habitual de feriados (generalmente cada 30 minutos).

+ Accesibilidad: si utiliza elevadores o escaleras mecánicas, verifique la aplicación MTA App antes de salir, ya que el mantenimiento de estas suele programarse también durante los fines de semana largos.

