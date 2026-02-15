Esto dijo el Secretario de Energía de EEUU sobre posibles elecciones en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dio su punto de vista sobre el posible plazo en el que se pudieran celebrar unas elecciones en Venezuela.

En declaraciones ofrecidas a la cadena NBC, Wright calificó como "realista" un cronograma de entre 9 y 10 meses, el cual fue sugerido por la opositora María Corina Machado.

Asimismo, el funcionario estadounidense, quien visitó esta semana Venezuela, descartó de forma directa la posibilidad de una solución inmediata a los comicios en el país.

Condiciones institucionales y plazos

El secretario señaló que, a su juicio, es importante establecer condiciones de transparencia antes de acudir a las urnas, y precisó que la postura de Machado es "realista sobre los procesos que deben ocurrir".

Diversos analistas internacionales, citados por NBC, señalan que este periodo aproximado de 300 días permitiría ejecutar tareas técnicas fundamentales que hoy se encuentran obstruidas.

Entre estos pasos previos se encuentran la depuración integral del Registro Electoral, la habilitación de candidatos que actualmente enfrentan restricciones políticas y la organización de una misión de observación internacional con plenas facultades para auditar el proceso.

Wright prevé que Chevron aumentará producción petrolera

En su visita a Venezuela junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Wright afirmó que “no hay duda” de que la petrolera estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos petroleros que opera la compañía en la Faja del Orinoco.

“Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto”, dijo Wright durante la transmisión ofrecida por Venezolana de Televisión.

