Fechas de febrero para cobrar las ayudas del Gobierno en EEUU: Seguro Social, SNAP, SSI por discapacidad y reembolso de impuestos IRS

Los pagos de ayuda del gobierno en Estados Unidos están programados para salir durante las últimas dos semanas de febrero de 2026. Dependiendo de tu fecha de nacimiento o del estado donde vivas, podrías recibir dinero del Seguro Social y el reembolso de tus impuestos por parte del IRS.

1. Seguro Social y SSI (Social Security)

Los pagos se distribuirán según el día de nacimiento de los beneficiarios:

11 de febrero: ya recibieron su pago quienes nacieron entre el día 1 y el 10.

ya recibieron su pago quienes nacieron entre el día 1 y el 10. Próximo - 18 de febrero: Para los nacidos entre el día 11 y el 20 .

Para los nacidos entre el día . Próximo - 25 de febrero: Para los nacidos entre el día 21 y el 31 .

Para los nacidos entre el día . Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): El pago de marzo se adelantará al 27 de febrero, ya que el 1 de marzo cae domingo.

Ya el gobierno no envía cheques en papel sino que deposita directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios. En caso de no poseer cuenta, debe solicitar una tarjeta Direct Express en una oficina local de la Administración del Seguro Social (SSA).

2. Reembolsos de Impuestos (IRS)

Febrero es el mes clave para quienes declararon temprano:

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito Tributario por Hijos (ACTC): Por ley, el IRS no puede enviar estos reembolsos antes de mediados de febrero. Se espera que los depósitos empiecen a caer en las cuentas bancarias a partir de la semana del 23 de febrero.

En caso de que usted se haya mudado, cambiado el número de cuenta o empiece a ganar más dinero debe reportarlo en las oficinas del IRS.

