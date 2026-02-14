El Real Madrid asume el liderato: Vinicius brilla en la goleada ante la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recuperó el liderato de la Liga tras vencer con autoridad a la Real Sociedad por 4-1 en el Santiago Bernabéu. Con este resultado, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa supera por dos puntos al Barcelona, a la espera de lo que haga el equipo azulgrana en su visita al Girona. El triunfo también significó el fin de la racha invicta de Pelegrino Matarazzo al frente del club donostiarra.

Ante la ausencia de Kylian Mbappé, quien permaneció en el banquillo debido a molestias en su rodilla izquierda, Vinicius Junior se encargó de liderar el ataque madridista. El brasileño convirtió dos goles desde el punto de penal (minutos 25 y 48), tras forzar ambas faltas en duelos individuales frente al defensor Jon Aramburu.

El marcador se abrió temprano gracias a Gonzalo, quien al minuto 5 aprovechó un centro de Trent Alexander-Arnold para anotar con un sutil toque. Aunque Mikel Oyarzabal igualó momentáneamente para la visita desde los once metros, el Madrid no perdió el control del juego.

Fede Valverde, portando el brazalete de capitán, coronó una actuación destacada con un elegante remate desde fuera del área al minuto 31, marcando así su primer gol en esta edición de la Liga. Con la ventaja de tres goles al iniciar el segundo tiempo, el cuerpo técnico aprovechó para dar minutos a Dani Carvajal, quien sigue recuperando ritmo tras su última lesión.

Tras cumplir con su compromiso doméstico, el Real Madrid se prepara ahora para el regreso de la Champions League. El equipo viajará este martes para enfrentarse al Benfica en el partido de ida de la repesca, buscando sellar su clasificación a los octavos de final de la competición continental.

