Dominio total: Yulimar Rojas supera su récord de 2017 y sella su boleto a Polonia

Yulimar Rojas ha vuelto a demostrar por qué es la figura dominante del atletismo mundial tras su brillante actuación este sábado en la 45ª edición de la Copa Iberdrola. En la competencia celebrada en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia, la atleta venezolana no solo se llevó la victoria, sino que envió un mensaje de autoridad al resto de sus competidoras de cara a los desafíos internacionales de este año.

En representación del FC Barcelona, Rojas logró un salto de 14.95 metros que le permitió establecer un nuevo récord para el evento. Con este registro, la campeona superó su propia marca histórica en este certamen, la cual se mantenía en 14.79 metros desde el año 2017. La ejecución fue tan precisa que el primer intento bastó para sentenciar la prueba y dejar sin opciones reales a sus rivales, incluyendo a la cubana Lidiagmis Povea, quien terminó como escolta con un registro de 13.96 metros.

Esta marca de 14.95 metros tiene una relevancia doble para la venezolana. En primer lugar, la posiciona automáticamente en la cima del ranking mundial de la naciente temporada bajo techo. En segundo lugar, le otorga la clasificación directa al Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se celebrará en Toruń, Polonia, del 20 al 22 de marzo de 2026.

Tras asegurar el triunfo desde el inicio, Rojas mostró una gestión estratégica de sus esfuerzos para evitar riesgos innecesarios. Después de realizar un salto de 14.43 metros en su tercer turno, la plusmarquista decidió renunciar a sus dos últimos intentos con el objetivo de preservar su condición física para los retos venideros.

Con el liderato mundial bajo su brazo y el cupo mundialista asegurado, el enfoque de la "Reina del Salto Triple" está puesto ahora en suelo polaco. Allí, la venezolana buscará revalidar su corona y continuar ampliando su ya legendario palmarés en la disciplina.

