Metrobús habilita tres rutas playeras para este Carnaval 2026: conozca los puntos de salida y precios

El Metro de Caracas anunció el inicio de su operativo especial "Ruta Playera" con motivo de los Carnavales 2026.

Desde este sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, los usuarios contarán con unidades de MetroBús diseñadas para facilitar el traslado de los temporadistas hacia las costas del estado La Guaira de forma cómoda y directa.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que el servicio conectará puntos estratégicos de la capital con el litoral central, permitiendo que las familias disfruten del asueto sin depender de vehículos particulares.

Puntos de salida y destino

Los autobuses estarán disponibles en las estaciones La Paz, Gato Negro y Zona Rental. Todas las unidades de estas tres rutas llegarán directamente al Balneario Camurí Chico, uno de los puntos más concurridos de La Guaira.

Horarios de operación

El servicio funcionará en dos bloques horarios para organizar el flujo de pasajeros:

Hacia la playa: las salidas desde Caracas serán de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Retorno a Caracas: los buses saldrán desde el balneario hacia las estaciones de origen entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Costo y forma de pago

El precio del pasaje por cada viaje es de 393,22 bolívares. Es importante destacar que el pago se realiza exclusivamente a través de la tarjeta SUVE de color rojo, por lo que se recomienda a los usuarios tenerla recargada antes de llegar a la parada.

