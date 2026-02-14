Alerta por fraude del "pañuelazo": así es como los delincuentes despojan a adultos mayores del pago de su pensión

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude bancario conocida como el “pañuelazo”, un engaño que ha afectado a adultos mayores beneficiarios de la Pensión del Bienestar, quienes han sido despojados de su apoyo económico tras retirar dinero en cajeros automáticos.

De acuerdo con información oficial, el modus operandi de los delincuentes es abordad a la víctima justo después de que esta realiza el retiro de su dinero.

Así funciona el fraude del "pañuelazo"

En ese momento, un desconocido se acerca de manera aparentemente amistosa y afirma haber encontrado un fajo de billetes envuelto en una servilleta o pañuelo.

Para concretar el engaño, que se ha hecho común en distintas ciudades de México, el estafador propone “repartir” el supuesto botín y le pide al adulto mayor que le entregue el efectivo recién retirado para “emparejar” las cantidades.

En cuestión de segundos, el delincuente entrega el pañuelo y se retira rápidamente del lugar. Al revisarlo, la víctima descubre que el paquete solo contiene papeles, recortes de periódico u otro material sin valor.

Los reportes de las autoridades de México señalaron que este fraude se comete en cuestión de segundos; es por ello que, cuando la persona se da cuenta del engaño, el responsable ya ha desaparecido.

Advierten sobre distintas estafas

Además del “pañuelazo”, las autoridades advirtieron sobre otras modalidades de estafa que se han hecho frecuentes, las cuales se realizan mediante llamadas y mensajes falsos, en los que los delincuentes se hacen pasar por personal de programas sociales o del Banco del Bienestar para obtener información confidencial.

Estos engaños incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto con enlaces sospechosos y correos electrónicos apócrifos, cuyo objetivo es robar datos personales como número de tarjeta, identificación o información bancaria, para después vaciar cuentas o realizar retiros indebidos.

Ante este tipo de delitos, las instituciones reiteraron que nunca solicitan datos personales o contraseñas por teléfono, mensajes, correos electrónicos, ni otros medios.

De acuerdo con el medio local Buzos, para evitar caer en este tipo de trampas, se emitieron varias recomendaciones:

No aceptar ayuda ni propuestas de desconocidos cerca de cajeros automáticos.

No intercambiar ni entregar efectivo bajo ninguna circunstancia.

Mantener el número de su identificación en secreto.

Ignorar llamadas o mensajes sospechosos y colgar de inmediato si piden información confidencial.

También se recomendó realizar trámites únicamente en sucursales oficiales del Banco del Bienestar y acudir acompañado al cajero automático, especialmente en días de pago de la pensión.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube