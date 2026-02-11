Amenazó a la policía con hacer estallar una bombona de gas: iban a detenerlo por violencia doméstica

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien había sido acusado por un hecho de violencia doméstica, amenazó a funcionarios policiales con una bombona de gas encendida en fuego para evitar su captura.

El incidente se registró en el barrio Cruz Verde de Coro, estado Falcón. De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, la Brigada Motorizada de la Policía de la entidad se encargó del procedimiento.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada por medio de la cual se informaba sobre un episodio de violencia doméstica en una vivienda rudimentaria de esa localidad, específicamente en la calle Miguel López García.

Amenazó a la policía con una bombona de gas

En el sitio, las autoridades abordaron al sospechoso, quien mostró resistencia. Para evitar ser detenido, el ciudadano recurrió a métodos extremos, por lo que tomó una bombona de gas y le encendió fuego.

Las acciones del hombre, quien quedó identificado como Jonathan Henrique Chirinos Chirino, de 28 años de edad, ponían en riesgo la vida de quienes estaban bajo el mismo techo.

De acuerdo con el reporte del incidente, Chirinos estaba decidido a morir y amenazaba a los oficiales que respondieron a la emergencia con hacer estallar el cilindro de gas de 10 kilos.

El sujeto abrió la llave de seguridad de la bombona y le encendió fuego, para luego colocarla a un lado de la puerta principal de la vivienda improvisada. Posteriormente, entró a la estructura y cerró la puerta por breves instantes.

Lo capturaron durante intento de fuga

Pocos segundos después, salió y tomó el cilindro en llamas con el cual amenazó con lanzarlo contra los funcionarios, como parte de su intento por alejarlos.

Luego volvió a colocar el cilindro detrás de la puerta y se atrincheró en la casa. Sin embargo, los funcionarios policiales lograron entrar y apagaron la llama del cilindro. Fue entonces cuando notaron que el hombre había escapado de la casa.

Finalmente, en medio de su fuga, el hombre fue detenido en el sector El Renacer. Se le acusó por amenaza a la vida y ultraje a funcionarios de seguridad.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

