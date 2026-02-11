Mueren dos bomberos al combatir incendio forestal: identifican a los fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos funcionarios de los Bomberos Forestales murieron en cumplimiento de su deber, durante un voraz incendio que se registró en la planta petrolera del sector Morichal, en el sur del estado Monagas.

Al parecer, los matafuegos pertenecían al equipo de emergencias de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), información que no ha sido confirmada, de acuerdo con la publicación de El Periódico de Monagas.

De acuerdo con información extraoficial, citada por el medio local, ambos habrían sido alcanzados por las llamas, cuando intentaban controlar un incendio forestal.

Identifican a los bomberos fallecidos

Hasta el momento, se desconoce si el incendio se registró en las cercanías de su lugar de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con reportes publicados en las redes sociales, las víctimas quedaron identificadas, como Arístides Figuera y Jhon Kennedy.

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre el incidente, que confirme las causas del incendio y las circunstancias que culminaron en la tragedia.

Trascendió que otras personas resultaron afectadas, pero se desconocer su estado de salud y el número exacto de lesionados.

Quedaron atrapados por las llamas cuando esperaban refuerzos

Según otros reportes extraoficiales del caso, citados por el medio Tanetanae, mientras los bomberos esperaban refuerzos para combatir el fuego, intentaron desplazarse a un lugar seguro. Fue entonces cuando quedaron atascados en una charca que no habían visto.

En ese momento, se produjo un cambio brusco de dirección del viento, el humo arropó el camión y las llamas los alcanzaron.

El vehículo resultó totalmente destruido en espera de poder ser removido del lugar. El Cicpc realiza las investigaciones de rigor.

