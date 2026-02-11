Masacre en Canadá: tirador asesina a nueve personas y se quita la vida

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento de nueve personas tras una serie de ataques armados registrados este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el noreste de Columbia Británica.

La tragedia comenzó en la escuela secundaria local alrededor de las 13:20 horas, donde la policía halló a seis víctimas mortales y decenas de heridos; una séptima persona perdió la vida camino al hospital.

Poco después, los agentes localizaron a otros dos fallecidos en una vivienda cercana vinculada al agresor, quien aparentemente se quitó la vida en el lugar de los hechos.

Actualmente, dos heridos permanecen en estado crítico tras ser trasladados por vía aérea, mientras otros 25 afectados reciben atención médica por lesiones menores según detalla CNN.

Crimen

Este incidente representa uno de los episodios de violencia más graves en la historia reciente de la región, lo que motivó el cierre inmediato de todos los planteles educativos de la zona hasta el próximo lunes.

Aunque la policía levantó la alerta de refugio tras confirmar que no existen más sospechosos en libertad, los investigadores mantienen un despliegue importante en diversas propiedades para descartar nuevos peligros o víctimas adicionales.

El sistema educativo provincial activó protocolos de apoyo psicológico para los 175 estudiantes de la secundaria afectada, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de las investigaciones sobre el motivo del ataque.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.