Revelaciones en Palm Beach: Donald Trump advirtió a la policía sobre Epstein y Ghislaine en 2006

La desclasificación de archivos federales arroja luz sobre las conexiones entre figuras de alto perfil y el caso de tráfico sexual más polémico del país. El contenido de estos folios contradice versiones previas sobre el nivel de conocimiento que tenían ciertos círculos sociales.

La comunidad internacional observa con atención cómo estos hallazgos impactan la narrativa oficial de la Casa Blanca sobre este escándalo. Los documentos exponen testimonios de exfuncionarios que decidieron romper el silencio tras años de hermetismo institucional.

El Departamento de Justicia procesa actualmente miles de páginas que detallan los movimientos de Jeffrey Epstein antes de su captura definitiva. Esta nueva información surge en un momento de alta sensibilidad política y exigencia de transparencia total.

Nuevos documentos revelan que Donald Trump advirtió a la policía sobre Epstein y Ghislaine en 2006 durante una charla privada. El exjefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, confirmó al FBI que recibió dicha comunicación del ahora presidente.

¿Qué dicen los archivos sobre una advertencia de Donald Trump en 2006?

Según el registro escrito de una entrevista del FBI de 2019, Trump contactó a Reiter poco después de que iniciara la investigación local. "Gracias a Dios que lo están deteniendo, todo el mundo sabía que estaba haciendo esto", afirmó el mandatario según el reporte.

Esta declaración contrasta con las respuestas dadas por el presidente a la prensa en 2019, donde negó tener alguna idea sobre los crímenes. En aquel entonces, el líder republicano aseguró que no hablaba con el financista desde hacía "muchísimos años".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, admitió que la llamada "pudo haber ocurrido o no" durante su conferencia del martes. Según la funcionaria, este contacto solo corroboraría que Trump siempre consideró a Epstein como un "canalla".

El Departamento de Justicia indicó a la BBC que no posee pruebas adicionales que corroboren este contacto directo ocurrido hace veinte años. Sin embargo, la supuesta llamada plantea interrogantes sobre por qué el mandatario no aportó estos datos a los fiscales federales.

Trump sostiene que su ruptura con Epstein ocurrió alrededor de 2004 por un conflicto laboral relacionado con empleados del club Mar-a-Lago. El presidente insiste en que expulsó al financiero tras descubrir intentos de "robar" personal clave de sus instalaciones privadas.

¿Qué relación guarda la defensa de Maxwell y esta advertencia de 2006?

La difusión de estos informes coincide con la reciente comparecencia de Ghislaine Maxwell ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La abogada de la convicta sugirió que su clienta hablaría con sinceridad absoluta si recibe clemencia presidencial inmediata.

Maxwell invocó la Quinta Enmienda este lunes para evitar responder a los legisladores sobre la red de tráfico que operaba en Florida y Nueva York. El presidente del comité, James Comer, calificó la actitud de la prisionera como un obstáculo para la justicia.

Por su parte, el presidente Donald Trump niega cualquier posibilidad de otorgar un indulto o perdón oficial a la antigua confidente de Epstein. Mientras tanto, el escrutinio sobre los vínculos sociales de la década de 1990 continúa bajo la lupa del Congreso.

