Golpe a inmigrantes: gobierno de EEUU prohíbe préstamos federales a titulares de green card

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) endurece las reglas de financiamiento federal y dejará fuera a miles de emprendedores extranjeros a partir del 1 de marzo de 2026.

Según el nuevo memorando interno de la agencia, el programa de préstamos 7(a), que otorga hasta 5 millones de dólares para expansión y capital de trabajo, exigirá que las empresas sean de propiedad 100 % estadounidense.

Impacto

Esta medida elimina la flexibilidad previa que permitía una participación extranjera del 5%, afectando directamente a los titulares de green card que residen y operan negocios legalmente en el país según detalla Vive USA..

El cambio representa un giro radical en la política de fomento empresarial, estableciendo que solo los ciudadanos estadounidenses que habiten dentro del territorio nacional califiquen para estos recursos financieros.

La implementación de esta restricción es importante para el ecosistema de emprendimiento, ya que los préstamos de la SBA han sido históricamente un motor para la integración económica de la comunidad inmigrante.

Voces en contra

Legisladores como el senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez ya han manifestado su rechazo, calificando la decisión como una barrera ideológica que frena el crecimiento de pequeños negocios legítimos.

Durante el último trimestre de 2025, el volumen de préstamos otorgados por la SBA mostró una tendencia a la baja tras las primeras auditorías sobre requisitos de ciudadanía, lo que anticipaba este cierre de filas administrativo.

Sin una respuesta oficial por parte del gobierno ante las quejas del Congreso, el mercado de préstamos enfrenta una etapa de incertidumbre que obligará a los residentes permanentes a buscar alternativas en la banca privada con intereses probablemente más elevados.

