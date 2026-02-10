¿Vas a EEUU? Estas son las preguntas de CBP que podrían decidir tu entrada

Suscríbete a nuestros canales

Cruzando la frontera de los Estados Unidos, ya sea por un puerto terrestre o a través de un aeropuerto, es normal sentir un poco de nerviosismo.

Pero no te preocupes, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene protocolos claros para evaluar si los visitantes pueden entrar.

Si conoces las preguntas comunes, podrás interactuar sin problemas y disminuir las posibilidades de que te hagan una revisión adicional.

Según información del portal Vive USA, los agentes migratorios se enfocan en dos cosas: entender por qué viajas y asegurarse de que tienes los recursos económicos para mantenerte durante tu estancia.

Las preguntas más comunes que realiza la CBP para ingresar a EEUU

El propósito del viaje y el destino final

La primera pregunta que casi siempre hacen los oficiales es: ¿Cuál es el propósito de su viaje? Aquí, es importante que respondas con claridad si vienes por turismo, negocios, tratamiento médico o simplemente de paso.

Los agentes buscan que tu respuesta tenga sentido con el tipo de visa que tienes.

Después de eso, el oficial suele preguntar: ¿A dónde se dirige? Es crucial que proporciones la dirección exacta de tu hotel o el lugar donde te quedarás con un familiar.

Si no eres preciso en este punto, podrías levantar sospechas en los oficiales.

Duración de la estancia y solvencia económica

Una de las preguntas más importantes es: ¿Cuánto tiempo planea quedarse en Estados Unidos? El viajero debe tener clara su fecha de regreso.

Según lo que menciona Vive USA en su guía de migración, los agentes verifican esta información con el boleto de salida o la disponibilidad de tiempo libre del solicitante.

Para asegurarse de que el visitante no esté buscando empleo ilegal, el CBP pregunta: ¿Cuánto dinero trae consigo? No hay una cifra exacta que se requiera, pero el monto debe ser proporcional a la duración del viaje.

Además, pueden preguntar: ¿En qué trabaja en su país de origen?, para confirmar que el viajero tiene lazos laborales que lo obliguen a regresar.

Contactos y seguridad en el equipaje

Los agentes también indagan sobre las relaciones personales con la pregunta: ¿A quién va a visitar? Si el viajero menciona a un residente, debe conocer su nombre y estatus legal básico.

Por último, las preguntas sobre el contenido del equipaje, como: ¿Trae alimentos, frutas o armas?, completan el ciclo de inspección primaria.

Responder con sinceridad, mantener el contacto visual y evitar bromas son consejos clave para asegurar un ingreso exitoso a territorio estadounidense.

Preparar estas respuestas con anticipación facilita el proceso para cualquier turista o viajero de negocios.

