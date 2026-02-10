Alerta por crisis de ahorro en EEUU: 4 de cada 10 familias no pueden costear una emergencia ¿Cómo prepararse?

Suscríbete a nuestros canales

Un neumático reventado, una visita inesperada al dentista o una reducción de horas en el trabajo pueden convertirse en una tragedia financiera para casi la mitad de la población en Estados Unidos (EEUU).

Según una reciente encuesta nacional de U.S. News & World Report realizada en enero de 2026, el 43% de los adultos no tiene ahorros suficientes para cubrir un gasto imprevisto de apenas $1.000.

El panorama es aún más preocupante para un tercio de los encuestados, quienes admiten que no podrían cubrir ni siquiera un mes de gastos básicos si perdieran su fuente de ingresos hoy mismo.

La caída del colchón financiero

Lo que más alarma a los expertos es el desplome en los saldos de ahorro.

Mientras que en 2025 el fondo de emergencia promedio reportado era de $10.000, en febrero de 2026 esa cifra ha caído a la mitad: $5.000.

Esta reducción refleja cómo el alto costo de la vida y la inflación han obligado a las familias a consumir sus reservas para llegar a fin de mes.

Brechas de género y nuevas preocupaciones

La encuesta destaca una notable disparidad:

Mujeres en riesgo: el 48% de las mujeres reporta no tener ningún fondo de emergencia, citando los bajos ingresos como la barrera principal.

Esta una cifra significativamente mayor que la de los hombres, donde solo un tercio (33%) se encuentra en esa situación.

+ Capacidad de respuesta: mientras que el 64% de los hombres asegura que podría cubrir un gasto inesperado de $1.000 con sus ahorros, solo el 52% de las mujeres cuenta con esa capacidad inmediata.

+ La barrera de los ingresos: al indagar en las causas, el 29% de las mujeres señala que los bajos salarios son el principal obstáculo para ahorrar, frente al 23% de los hombres que menciona este factor.

Deuda estudiantil: el 69% de los deudores teme que los cambios en las políticas de préstamos educativos de este 2026, que podrían aumentar los pagos mensuales, les impidan seguir ahorrando.

+ Más de dos de cada cinco estadounidenses no pudieron cubrir un gasto de emergencia de 1.000 dólares con ahorros.

El lado positivo: los jóvenes están ahorrando más

A pesar de la crisis general, hay una luz de esperanza en las nuevas generaciones.

El 65% de los menores de 44 años afirma tener un fondo de reserva, un aumento respecto al año pasado.

Sorprendentemente, los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes muestran la mayor disciplina de ahorro en este ciclo económico.

¿Cuánto es suficiente?

Aunque los expertos recomiendan tener entre 3 y 6 meses de gastos guardados, el objetivo "ideal" que la mayoría de los estadounidenses desearía alcanzar en 2026 es de al menos $10.000 para sentirse seguros.

Cómo empezar tu fondo de emergencia

Si eres parte del 43% que no tiene ese colchón de seguridad, aquí tienes pasos prácticos para 2026:

La Regla de los $10 semanales: no intentes ahorrar $1.000 de golpe. Empieza con pequeñas cantidades automáticas. En un año, habrás superado los $500 sin sentirlo.

Diferencia "Deseos" de "Necesidades": como indica la encuesta, muchos recurrieron a sus fondos de emergencia para compras navideñas. Un fondo de emergencia es solo para salud, reparaciones críticas del hogar/auto o pérdida de empleo.

Cuentas de Alto Rendimiento (HYSA): en 2026, busca cuentas que ofrezcan tasas de interés competitivas para que tu dinero no pierda valor frente a la inflación.

Prioriza la deuda de alto interés: a veces, pagar una tarjeta de crédito con interés del 25% es la mejor forma de "ahorrar" dinero a largo plazo.

Ten en cuenta que existen organizaciones locales o cooperativas de crédito (Credit Unions) que ofrecen cuentas de ahorro diseñadas para pequeños ahorradores sin cargos por mantenimiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube