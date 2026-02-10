PSUV convoca a una gran movilización el 12 de febrero: cerrará con un concierto en Aragua

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este lunes la convocatoria a una movilización masiva para el próximo jueves 12 de febrero, con el objetivo de conmemorar el Día de la Juventud.

Durante su acostumbrada rueda de prensa, Cabello enfatizó la importancia de esta fecha para la militancia y el país.

“Esta semana, es la semana de la juventud, estamos de cara a una gran marcha que debe batir récord el día 12, debemos hacer una gran concentración, recordando la gesta heroica de nuestro pueblo y recordar quiénes somos”, indicó.

Cierre con un "Concierto por la Paz"

El dirigente informó que la jornada de movilización culminará en el estado Aragua, escenario histórico de la Batalla de La Victoria.

“Será un gran concierto por la paz, porque ese es nuestro camino, es transversal para la recuperación económica y avanzar en todos los frentes del país”, recalcó Cabello.