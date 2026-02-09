Púrpura, verde y dorado: el código oculto detrás del Mardi Gras, la fiesta más grande de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Hoy el calendario nos recuerda que estamos a un paso del 17 de febrero de 2026, un día en el que el mundo entero dirigirá su atención hacia Luisiana para celebrar el Martes Gordo (Mardi Gras).

Pero no se trata solo de una fiesta de disfraces; este evento es un verdadero motor cultural y económico que transforma el sur de los Estados Unidos en un escenario lleno de misticismo y derroche.

Datos más sorprendentes que hacen del Mardi Gras la "Fiesta Gratuita más Grande del Mundo"

1. El mito de Nueva Orleans: ¿Dónde nació realmente?

Aunque Nueva Orleans es la capital indiscutible de la celebración, la historia nos sorprende con un giro inesperado.

Según registros históricos de National Geographic y la enciclopedia Britannica, el primer Mardi Gras en territorio estadounidense no tuvo lugar en Luisiana, sino en Mobile, Alabama, en el año 1703.

Fueron los exploradores franceses quienes dieron inicio a esta tradición, que se trasladó a Nueva Orleans unas décadas después, convirtiéndose en el fenómeno global que conocemos hoy.

2. Los colores tienen "ley": Justicia, Fe y Poder

No verás a nadie vestido de rojo o azul por pura casualidad. En 1872, el "Rey del Carnaval" (Rex) estableció los tres colores oficiales que rigen cada carroza y collar. Cada uno de estos tonos tiene un significado profundo:

Púrpura: Representa la justicia.

Representa la justicia. Verde: Simboliza la fe.

Simboliza la fe. Dorado: Encarna el poder.

Esta paleta de colores se ha mantenido rigurosamente durante más de 150 años, según detalla el portal oficial NewOrleans.com.

3. Un motor económico de 900 millones de dólares

El impacto del Mardi Gras va mucho más allá de las cuentas de plástico. Estudios recientes de la Universidad de Tulane, liderados por la economista Toni Weiss, indican que las festividades generan un impacto económico cercano a los 891 millones de dólares, lo que representa más del 3% del PIB de la ciudad de Nueva Orleans.

Sorprendentemente, por cada dólar que la ciudad invierte en seguridad y limpieza, recupera aproximadamente $2.64 en ingresos fiscales directos.

4. Las máscaras: Igualdad detrás del cartón

En sus inicios, las máscaras no eran solo un elemento de diversión. En el siglo XVIII, las leyes obligaban a los asistentes a cubrirse el rostro para eliminar las barreras de clase social.

Durante el Mardi Gras, un sirviente podía bailar con un aristócrata sin ser juzgado, lo que permitía una libertad total que no existía el resto del año.

Hoy en día, la ley de Luisiana aún exige que los jinetes de las carrozas lleven máscaras para mantener ese aire de misterio tradicional.

5. Los "Throws" más codiciados: El Coco Zulú

Aunque los collares de cuentas son el símbolo más conocido (y se producen por millones en China, como se documenta en el filme Mardi Gras: Made in China), el tesoro más deseado es el Coco Zulú.

Los miembros del Zulu Social Aid & Pleasure Club decoran a mano cocos reales con purpurina y pintura.

Debido a regulaciones de seguridad, estos no se lanzan desde las carrozas, sino que se entregan directamente en mano para evitar lesiones.

6. El King Cake y el bebé oculto

Ninguna celebración está completa sin el King Cake. Este pan circular, cubierto de azúcar de colores, esconde en su interior un pequeño bebé de plástico.

La tradición dice que quien encuentre la figura se convierte en el "rey" o "reina" del día... y tiene la responsabilidad de comprar el pastel para la próxima reunión.

Dato curioso: Se estima que durante la temporada de carnaval se consumen más de 750.000 King Cakes solo en el área metropolitana de Nueva Orleans.

El Mardi Gras de 2026 promete ser una edición histórica, fusionando la resiliencia cultural con una explosión de color que desafía cualquier lógica económica.

Si planeas asistir, recuerda: la fiesta termina exactamente a la medianoche del martes, cuando la policía de Nueva Orleans recorre Bourbon Street a caballo para anunciar el inicio de la Cuaresma.

