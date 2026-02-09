Latam anuncia retorno: vuelos directos Bogotá‑Caracas arrancan este 23 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Latam Airlines Colombia anunció la reanudación de sus vuelos directos entre Bogotá y Caracas a partir del 23 de febrero de este 2026, marcando un paso importante en la recuperación de la conectividad aérea entre ambos países.

La reactivación responde a la normalización de operaciones internacionales y a la demanda creciente de pasajeros que necesitan desplazarse por turismo, negocios o motivos familiares.

Frecuencias iniciales y horarios

La ruta se reabrirá con cuatro vuelos semanales, programados para los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los horarios estipulados son:

Bogotá a Caracas: salida 11:45, llegada 14:44

Caracas a Bogotá: salida 16:06, llegada 17:45

Los vuelos serán operados con Airbus A320 de 174 asientos, una aeronave idónea para trayectos de corta y media distancia.

Latam proyecta que la ruta Bogotá‑Caracas pasará a operar diariamente a partir de abril, según la demanda y autorizaciones de las autoridades aeronáuticas.

Foto: Cortesía

Disponibilidad de boletos

Los pasajes para esta ruta ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de Latam, incluyendo su página web y plataformas digitales de venta.

