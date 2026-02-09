Comunicado: los vuelos de Air Europa desde Cuba a Madrid requerirán de una parada de repostaje

Suscríbete a nuestros canales

Madrid (EFE).- Los vuelos de Air Europa desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en República Dominicana a partir de este martes y hasta el viernes. Los horarios previstos se verán afectados debido a la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana.

"Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí, si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero te informamos de que, aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo", ha explicado la aerolínea española este lunes.

Asimismo, Air Europa ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía pueda ocasionar.

Flexibilización de tarifas

Por su parte, Iberia ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje.

La compañía española también ha detallado que, en estos momentos, no existe confirmación de que esta situación vaya a derivar en modificaciones o cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba, y ha asegurado que monitoriza de forma permanente la evolución de la situación.

El Gobierno cubano ha advertido a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde el pasado mes de enero está paralizando la economía y disparando el malestar social.

El Gobierno de Cuba anunció la semana pasada un durísimo paquete de medidas de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior, cuando la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas. EFE

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.