Plus Ultra prepara el restablecimiento de vuelos Caracas-Madrid: fecha y frecuencias

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas anunció la reanudación de sus vuelos directos entre Caracas y Madrid, marcando un paso importante para la normalización de la conectividad aérea con Venezuela.

Dicha decisión responde a la eliminación de restricciones sobre operaciones aéreas españolas, que habían obligado a la compañía a suspender temporalmente sus vuelos hacia la capital venezolana.

El plan inicial contempla dos vuelos semanales directos, operando los martes y jueves, con el objetivo de atender la demanda de pasajeros que viajan por turismo, negocios o motivos familiares.

Además, a partir del 28 de marzo, Plus Ultra sumará una tercera frecuencia semanal entre Madrid y Caracas, junto a un vuelo semanal desde Tenerife, reforzando la conectividad con distintas regiones de España.

Recordemos que los vuelos de Plus Ultra habían sido suspendidos desde noviembre del año pasado, siguiendo recomendaciones de seguridad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Otras aerolíneas en proceso de reactivación

Según la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), al menos seis aerolíneas internacionales preparan la reanudación de vuelos con Venezuela en los próximos meses. Entre ellas se destacan:

TAP Air Portugal

Turkish Airlines

LATAM Airlines

Avianca

GOL

