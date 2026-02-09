Atención

Plus Ultra prepara el restablecimiento de vuelos Caracas-Madrid: fecha y frecuencias

La incorporación de estas compañías aumentará la oferta de vuelos internacionales y contribuirá a la recuperación de la conectividad aérea en el país.

Por Jessica Molero
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 11:43 am
Plus Ultra
Foto: Cortesía

 

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas anunció la reanudación de sus vuelos directos entre Caracas y Madrid, marcando un paso importante para la normalización de la conectividad aérea con Venezuela. 

Dicha decisión responde a la eliminación de restricciones sobre operaciones aéreas españolas, que habían obligado a la compañía a suspender temporalmente sus vuelos hacia la capital venezolana.

El plan inicial contempla dos vuelos semanales directos, operando los martes y jueves, con el objetivo de atender la demanda de pasajeros que viajan por turismo, negocios o motivos familiares. 

Además, a partir del 28 de marzo, Plus Ultra sumará una tercera frecuencia semanal entre Madrid y Caracas, junto a un vuelo semanal desde Tenerife, reforzando la conectividad con distintas regiones de España.

Recordemos que los vuelos de Plus Ultra habían sido suspendidos desde noviembre del año pasado, siguiendo recomendaciones de seguridad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)

Otras aerolíneas en proceso de reactivación

Según la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), al menos seis aerolíneas internacionales preparan la reanudación de vuelos con Venezuela en los próximos meses. Entre ellas se destacan:

  • TAP Air Portugal

  • Turkish Airlines

  • LATAM Airlines

  • Avianca

  • GOL

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
bienestar
gastronomía
Martes 10 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América