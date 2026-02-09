Cuba anuncia a las aerolíneas que se quedará sin combustible para aviones en 24 horas: el NOTAM estará vigente un mes

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, Cuba emitió un aviso aeronáutico oficial (NOTAM) en el que advierte a las aerolíneas que se quedará sin combustible para los aviones en un lapso de 24 horas.

Tal anuncio entrará en vigor el martes 10 de febrero y estará vigente por todo un mes.

Cuba sin combustible

De acuerdo con el NOTAM identificado como A0356/26, el cual está clasificado como internacional, indica específicamente que no hay combustible Jet A- 1 (JET A-1 FUEL NOT AVBL).

Asimismo, resalta que el avisó estará activo desde las 05:00 UTC del día 10 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 11 de marzo de 2026 a las 05:00 UTC.

¿Qué implica este NOTAM de Cuba?

Tras el anuncio de falta de combustible para los aviones, este anuncio implica que las aerolíneas deben arribar al país con combustible adicional desde los aeropuertos de origen.

Como también tendrían que hacer escalar en terceros países para repostar combustible o incluso cancelar vuelos. Cabe destacar que cualquiera de estas medidas implicaría el incremento en los costos operativos y como resultado, dificulta mantener algunas rutas.

