Política

Juan Pablo Guanipa: Estoy de acuerdo con un proceso de reconciliación, pero con la verdad por delante

El dirigente detalló los puntos que, a su juicio, deben debatirse en dicho proceso

Por Genesis Carrillo
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 07:39 pm
Juan Pablo Guanipa: Estoy de acuerdo con un proceso de reconciliación, pero con la verdad por delante

El dirigente político Juan Pablo Guanipa afirmó este domingo estar de acuerdo con un proceso de reconciliación nacional, que se reconozca "la verdad por delante".

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras ser excarcelado este domingo, luego de haber permanecido más de ocho meses detenido.

“Un proceso que signifique que este es un país de justicia, igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos (...) vamos entonces a discutir cuál es la verdad”, expresó el dirigente.

En tal sentido, detalló los puntos que, a su juicio, deben debatirse en dicho proceso: “que vuelvan los partidos políticos, reconozcan quién ganó el 28 de julio”.

“Queremos reconciliarnos, estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías (...) Venezuela tiene derecho a ser un país libre, democratico, de oportunidades y plural”, insistió Guanipa.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Chile
Estados Unidos
trámites
Lunes 09 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América