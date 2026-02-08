Juan Pablo Guanipa: Estoy de acuerdo con un proceso de reconciliación, pero con la verdad por delante

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente político Juan Pablo Guanipa afirmó este domingo estar de acuerdo con un proceso de reconciliación nacional, que se reconozca "la verdad por delante".

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras ser excarcelado este domingo, luego de haber permanecido más de ocho meses detenido.

“Un proceso que signifique que este es un país de justicia, igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos (...) vamos entonces a discutir cuál es la verdad”, expresó el dirigente.

En tal sentido, detalló los puntos que, a su juicio, deben debatirse en dicho proceso: “que vuelvan los partidos políticos, reconozcan quién ganó el 28 de julio”.

“Queremos reconciliarnos, estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías (...) Venezuela tiene derecho a ser un país libre, democratico, de oportunidades y plural”, insistió Guanipa.