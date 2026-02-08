LaLiga: el Real Madrid vence al Valencia y mantiene el pulso por el liderato

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid logró una victoria de jerarquía este domingo al imponerse 0-2 al Valencia en un Mestalla que terminó volcado en pitos contra su propio equipo. El conjunto de Álvaro Arbeloa no necesitó su mejor versión para ganar, pero sí la efectividad de sus figuras. Con este resultado, el cuadro merengue se mantiene a un solo punto del FC Barcelona en la lucha por el título.

La primera mitad resultó soporífera, con un Valencia que logró desactivar el juego ofensivo del Madrid mediante un esquema defensivo muy cerrado. El equipo "ché" fue incapaz de generar peligro, mientras que el Madrid decepcionó por su falta de creatividad. Solo dos tímidas aproximaciones de Kylian Mbappé rompieron la monotonía de unos primeros cuarenta y cinco minutos marcados por el orden táctico.

Tras el descanso, el guion cambió con un Real Madrid que asumió el control total del balón y del terreno de juego. En el minuto 65, Álvaro Carreras desatascó el compromiso con una brillante jugada individual que culminó con un remate potente al primer palo. Esta anotación rompió la resistencia local y obligó al Valencia a intentar una reacción que nunca llegó a concretarse con claridad.

El Valencia tuvo una oportunidad aislada para empatar con un disparo del argentino Lucas Beltrán que se estrelló en el poste. Sin embargo, la falta de respuesta anímica del equipo fue evidente, reflejando la profunda crisis deportiva que atraviesa la institución. La frustración de la grada fue en aumento, convirtiendo el tramo final del encuentro en un calvario para los jugadores locales bajo una lluvia de críticas.

Ya en el tiempo de descuento, Kylian Mbappé sentenció el partido con su gol número 23 de la temporada tras una contra letal. El delantero francés cerró una victoria de mínimos que vale oro para las aspiraciones blancas en la tabla de clasificación. El Real Madrid resuelve así un compromiso incómodo gracias a la jerarquía individual de su plantilla en un escenario tradicionalmente difícil.

El futuro de Carlos Corberán queda en entredicho tras esta derrota que agrava la situación de un Valencia que coquetea seriamente con el descenso. Mientras el madridismo celebra seguir en la pelea por la cima, en Mestalla crece el temor por la pérdida de la categoría. La próxima jornada será determinante para ver si el Madrid logra finalmente asaltar el primer puesto de la clasificación.

