Alcalde de Nueva York activa Código Azul: "tomen esto en serio ya hay 17 muertos"

Los termómetros en la ciudad de Nueva York marcaron este sábado sus niveles más bajos en tres años. La entrada de una masa de aire ártico generó temperaturas de hasta -10 grados, lo que obligó a las autoridades a mantener activa una alerta de frío extremo.

Zohran Mamdani, Alcalde declaró:

"A quienes se sientan más cómodos en la calle, quiero dirigirme directamente a ustedes para implorarles que busquen refugio. Estas temperaturas son demasiado bajas y peligrosas para sobrevivir".

El Código Azul es un protocolo de emergencia que se activó en Nueva York para evitar que la gente muera de frío en la calle. Es una orden obligatoria y se activa automáticamente entre las 4:00 p.m. y las 8:00 a.m. cuando la temperatura baja de los 0°C (32°F) o cuando la sensación térmica por el viento cae a niveles bajo cero. También cuando hay tormentas de nieve o hielo fuertes.

¿Qué cambia en la ciudad?

Cuando hay Código Azul, las reglas normales de los refugios se suspenden para ayudar a más gente. Es un plan para que el frío no sea una sentencia de muerte para los que no tienen casa.:

Nadie puede ser rechazado : Cualquier persona que pida refugio debe ser recibida, aunque no tenga papeles o no esté registrada en el sistema.

: Cualquier persona que pida refugio debe ser recibida, aunque no tenga papeles o no esté registrada en el sistema. Más patrullas : Equipos de la ciudad recorren las calles cada 2 o 4 horas para buscar a personas que se quedaron afuera y convencerlas de ir a un sitio caliente.

: Equipos de la ciudad recorren las calles cada 2 o 4 horas para buscar a personas que se quedaron afuera y convencerlas de ir a un sitio caliente. Transporte directo : Si alguien acepta ayuda, lo llevan directamente a un refugio o a una "cama de estabilización" sin trámites. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) y otras agencias locales colaboran en la logística para asegurar que las personas vulnerables tengan opciones de traslado a los centros de acogida.

: Si alguien acepta ayuda, lo llevan directamente a un refugio o a una "cama de estabilización" sin trámites. La y otras agencias locales colaboran en la logística para asegurar que las personas vulnerables tengan opciones de traslado a los centros de acogida. Centros de 24 horas: Los lugares para calentarse no cierran durante el día; se mantienen abiertos todo el tiempo mientras dure la alerta.

La ciudad pide a la gente que si ve a alguien durmiendo en la calle o pasando mucho frío, llame al 311. Durante el Código Azul, esas llamadas se tratan como una prioridad para que una patrulla llegue rápido al lugar.

Víctimas por hipotermia

El balance de las autoridades indica que 17 personas han fallecido a la intemperie debido a las condiciones climáticas recientes. La mayoría de estos casos se atribuyen a cuadros de hipotermia.

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, apoyado por enfermeras escolares, ha intensificado los operativos en las calles para trasladar a ciudadanos en riesgo hacia camas calientes en los albergues disponibles.

