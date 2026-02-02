Del frío al sofá: una familia de Kentucky acoge en su casa a una ternera

Suscríbete a nuestros canales

El clima extremo que azota el centro de Estados Unidos obligó a los Sorrell, una familia dedicada a la ganadería en Mount Sterling, a transformar su sala en un refugio temporal. La ternera en Kentucky fue localizada a la intemperie apenas minutos después de su nacimiento, con el cordón umbilical congelado y restos de hielo en su pelaje debido a que el termómetro marcaba menos de 10 grados Fahrenheit. Ante el riesgo inminente de muerte, los propietarios optaron por trasladar al animal al interior de la vivienda para estabilizar sus signos vitales.

"Estaba completamente helada. Su cordón umbilical parecía un palito de hielo. Saqué la secadora y la fui calentando hasta dejarla bien esponjada", dijo Macey Sorrell, la granjera de Kentucky.

Proceso de recuperación doméstica

Una vez dentro de la propiedad, la familia utilizó toallas y secadores de cabello para retirar la humedad y elevar la temperatura corporal del ejemplar. Tras ser alimentada, la cría recuperó la movilidad y permaneció recostada en el sofá de la casa junto a los niños de la familia, quienes la nombraron "Sally".

Los Sorrell explicaron que esta medida fue necesaria para evitar repetir la pérdida de ganado ocurrida durante la temporada invernal del año anterior, cuando las condiciones climáticas impidieron el rescate de otro ternero.

Reincorporación a la granja

Tras pasar la noche bajo calefacción y supervisión humana, la salud de la ternera mejoró considerablemente, permitiendo que fuera devuelta al establo la mañana siguiente. Los dueños confirmaron que el animal logró reconocer a su madre y reincorporarse al resto del rebaño sin complicaciones. A pesar de la repercusión de las imágenes en redes sociales, los granjeros señalaron que el ingreso de animales a la vivienda es una práctica habitual de emergencia cuando las temperaturas alcanzan niveles críticos en la región.

"Simplemente es parte de nuestra rutina. No podíamos permitir que pasara lo mismo que el año pasado; cuando el clima se pone así, hacemos lo que sea necesario para salvar a los animales", dijo Tanner Sorrell.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube