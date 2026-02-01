Donald Trump revela conversaciones de alto nivel con Cuba: Creo que llegaremos a un acuerdo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este domingo que su administración mantiene conversaciones directas con las más altas esferas de Cuba y afirmó que ve posible alcanzar un acuerdo con La Habana.

“Estamos hablando con personas de Cuba, con los cargos más altos. Veamos qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, dijo Trump al referirse a los contactos en curso.

En ese sentido, Trump expresó su deseo de que "la gente que vino aquí, que fue tratada horriblemente por Cuba, quiero que sean cuidados, que puedan volver... Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años".

Decreto amenaza a países que vendan petróleo a Cuba

El decreto firmado este jueves por Trump, establece aranceles extraordinarios para los países que hagan envíos a la isla. El proveedor más importante de la región hoy es México, principal socio comercial y vecino de Estados Unidos.

Por cierto, ambos países anunciaron esta semana que están a unos días de iniciar la revisión del tratado comercial vigente desde hace 42 años y sus modificaciones hechas durante el primer Gobierno de Trump.

