¿Unión necesaria? Trump sugiere un encuentro entre el Gobierno y la oposición: esto dijo

El presidente de EEUU, Donald Trump, asomó la posibilidad de mediar directamente entre el Gobierno y la oposición para facilitar una transición democrática en Venezuela.

Durante declaraciones ofrecidas a bordo del Air Force One, el mandatario sugirió que su intención es "juntar a las partes" para buscar una solución política al país, tras los eventos ocurridos a principios de año.

Trump tuvo palabras positivas para ambas figuras clave del escenario actual. Calificó a la Machado como una "muy buena persona", mientras que destacó que el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está haciendo "un muy buen trabajo".

Pasos hacia la normalización diplomática

La estrategia de acercamiento ya muestra avances concretos con la llegada de la embajadora Laura Dogu a Caracas el pasado sábado.

Su misión es reabrir la sede diplomática de EEUU, la cual permaneció cerrada durante siete años. Este movimiento se produce justo después de que Delcy Rodríguez decretara una amnistía general y ordenara el cierre definitivo de El Helicoide.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró ante el Senado que, aunque el objetivo final son elecciones, el proceso no será inmediato. Rubio advirtió que la transición democrática tomará tiempo y no se resolverá en cuestión de pocas semanas.

El petróleo como eje de la estrategia exterior

El control y la exportación de crudo son prioridades fundamentales para la Casa Blanca. Gracias a la reciente reforma que permite la inversión privada en hidrocarburos, Trump anunció que India dejará de comprar petróleo a Irán para abastecerse con crudo venezolano. Esta medida busca aumentar la presión económica sobre el gobierno iraní.

Además, el presidente estadounidense extendió una invitación abierta a China para participar en Venezuela, asegurando que su relación con el mandatario Xi Jinping es "excelente". Trump afirmó que los inversionistas chinos son bienvenidos y que podrían concretar grandes negocios en el país sudamericano.

Presión sobre Cuba y respuesta a México

Respecto a la situación en el Caribe, Trump sostuvo que las restricciones en el envío de combustible obligarán a Cuba a negociar con EEUU. El mandatario confía en que este escenario llevará a la isla a buscar un acuerdo para "volver a ser libre".

Finalmente, desestimó las advertencias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre una posible emergencia social en la región. Trump negó que la falta de combustible vaya a provocar una crisis humanitaria, insistiendo en que la solución vendrá de un pacto directo con su administración.

