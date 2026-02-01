Costa Rica vota este domingo para elegir nuevo presidente: candidatos y detalles claves de las elecciones 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, cerca de 3,7 millones de costarricenses acuden a las urnas en una jornada electoral decisiva para el futuro del país.

El proceso, que busca al sucesor del actual presidente Rodrigo Chaves, se desarrolla en medio de una creciente preocupación ciudadana por la inseguridad.

La exministra oficialista Laura Fernández llega como la gran favorita según los sondeos, representando la continuidad del actual modelo de gestión. Su principal objetivo es alcanzar el 40% de los votos necesarios para asegurar la presidencia en esta misma jornada y evitar una segunda vuelta frente a una oposición.

Detalles de la jornada y cargos a elegir

Las juntas receptoras de votos abrieron sus puertas a las 6:00 a.m. y permanecerán operativas de forma continua hasta las 6:00 p.m. En esta cita democrática, los ciudadanos no solo elegirán al próximo Presidente y sus dos Vicepresidentes, sino que también renovarán la totalidad de la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputados.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dispuso centros de votación en todo el territorio nacional y en el extranjero para garantizar la participación de los electores debidamente empadronados.

¿Quiénes son los candidatos?

Aunque la lista de candidatos es extensa, con 20 aspirantes en total, los nombres que lideran la intención de voto son:

Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano): Politóloga y exministra de la Presidencia. Su campaña se basa en heredar el respaldo del presidente Chaves y profundizar sus políticas.

Politóloga y exministra de la Presidencia. Su campaña se basa en heredar el respaldo del presidente Chaves y profundizar sus políticas. Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional): Economista y figura clave de la oposición tradicional, busca captar el voto de quienes desean un cambio de rumbo institucional.

Economista y figura clave de la oposición tradicional, busca captar el voto de quienes desean un cambio de rumbo institucional. Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) : Arquitecta y exprimera dama, quien apuesta por un enfoque de desarrollo urbano y sostenibilidad.

: Arquitecta y exprimera dama, quien apuesta por un enfoque de desarrollo urbano y sostenibilidad. Ariel Robles (Frente Amplio) : Diputado que agrupa las voces de la izquierda y sectores progresistas con un discurso enfocado en justicia social.

: Diputado que agrupa las voces de la izquierda y sectores progresistas con un discurso enfocado en justicia social. Fabricio Alvarado (Nueva República): Líder conservador que participa por tercera vez en una elección presidencial, manteniendo su base en sectores religiosos.

El reto del balotaje

Para ganar hoy mismo, cualquier candidato debe obtener al menos el 40% de los votos válidos.

De no lograrse esta cifra, Costa Rica deberá regresar a las urnas para una segunda ronda electoral el domingo 5 de abril, donde se enfrentarían únicamente los dos aspirantes con mayor apoyo. Los últimos datos reflejan un alto número de votantes indecisos, lo que añade incertidumbre al desenlace de este domingo.

