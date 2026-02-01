Papa León XIV insta a un diálogo entre EEUU y Cuba: obispos advierten sobre el impacto de las sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El papa León XIV hizo un llamado urgente este domingo para que Cuba y EEUU establezcan un diálogo sincero.

Durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por el incremento de las tensiones entre ambas naciones, según reportó EFE.

El mensaje del papa se alinea con la postura de la Iglesia en la isla, que busca alternativas pacíficas ante la crisis. El pontífice también invocó la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, para que asista a todos los ciudadanos en este momento de incertidumbre política y económica.

La postura de los obispos cubanos

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) manifestó su "profunda preocupación" por el empeoramiento de la situación social y económica. Los religiosos enfatizaron que el país requiere cambios estructurales urgentes, pero aclararon que estos no deben llegar a costa de más sacrificios para los sectores más vulnerables, como los ancianos y los niños.

El detonante de la crisis energética

La tensión aumentó tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Esta medida busca cortar el suministro de combustible tras el fin de los envíos desde Venezuela.

Desde la Casa Blanca se considera que el Gobierno cubano está en una posición de extrema debilidad. Mediante una orden ejecutiva, Trump declaró a la isla como una "amenaza extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos.

El objetivo de este bloqueo energético es presionar un cambio de régimen, aprovechando el desgaste que ya sufre la isla por la falta de recursos y energía.

Un deseo de renovación pacífica

Ante este escenario, la Iglesia insiste en que la búsqueda de una "Cuba renovada y próspera" no debe pasar por el hambre o la parálisis de los servicios básicos. El llamado del papa y de los obispos es claro: evitar la violencia y priorizar el bienestar de un pueblo que ya enfrenta una crisis severa.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube