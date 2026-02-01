Victoria judicial para Liam: juez ordena liberar al niño de 5 años detenido por ICE ¿Cuándo saldrá de Dilley?

Suscríbete a nuestros canales

En un fallo que ha sacudido los lineamientos de la actual política migratoria en Estados Unidos (EEUU), el juez federal Fred Biery ordenó este sábado la liberación provisional de Liam Conejo Ramos, de apenas 5 años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias.

Ambos permanecen retenidos en el centro de detención de Dilley, Texas, tras una detención en Minnesota que ha provocado una ola de indignación global.

Lo que dice el fallo

El juez Biery, con sede en San Antonio, estableció que ambos deben ser puestos en libertad a más tardar este martes, mientras su proceso de asilo continúa.

En su sentencia, el magistrado no escatimó críticas hacia la administración Trump, calificando las tácticas de detención como "incompetentes" y criticando el uso de "cuotas de deportación" que terminan traumatizando a menores de edad.

Dictaminó que detener a un padre y a un niño de 5 años solo para cumplir con un número estadístico viola el sentido de justicia y traumatiza innecesariamente a menores de edad, lo cual no tiene un beneficio real para la seguridad pública.

Argumentó que las órdenes administrativas de ICE (las que firma un oficial de inmigración) no tienen el mismo peso que una orden judicial firmada por un juez independiente.

El juez Biery citó la Declaración de Independencia de 1776 para comparar las acciones actuales con los agravios que causaron la Revolución Americana:

Citó la frase: "Ha enviado enjambres de oficiales para hostigar a nuestro pueblo".

Con esto, el juez sugirió que el despliegue masivo y la vigilancia en barrios residenciales de Minnesota se asemeja más a una tiranía que a un sistema de derecho democrático.

La decisión abre una ventana para que otros abogados presenten recursos similares.

El arresto que indignó al país

La detención ocurrió el pasado 20 de enero en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis.

Testigos y autoridades escolares denunciaron que agentes de ICE utilizaron a Liam como "cebo", pidiéndole que llamara a la puerta de su casa para obligar a su madre a salir.

La imagen del pequeño Liam, con su mochila de Spider-Man y un sombrero de conejo, rodeado de agentes federales, se convirtió rápidamente en el símbolo de las protestas actuales.

Estas manifestaciones se han intensificado tras los trágicos incidentes que cobraron la vida de Renee Good y Alex Pretti, aumentando la presión para que ICE se retire de las ciudades santuario.

Conflicto legal: ¿Asilo o entrada ilegal?

El caso de la familia Conejo Arias, originaria de Ecuador, presenta dos versiones opuestas:

La familia: el abogado Mark Prokosch afirma que se presentaron ante la frontera en diciembre de 2024 para solicitar asilo legalmente.

Condiciones en el centro de Dilley + Impacto

La liberación llega tras informes alarmantes sobre las condiciones en el centro de detención de Texas, donde se encuentran unas 1.100 personas.

El congresista Joaquín Castro, tras una visita reciente, reportó que el pequeño Liam no comía bien y se encontraba exhausto.

Otros testimonios denuncian la presencia de gusanos en los alimentos y falta de agua limpia, agravando el trauma de los más de 400 niños que, según el propio ICE, han estado retenidos más allá del límite legal de 20 días.

Este fallo de Biery se suma a otros jueces federales que están cuestionando la legalidad de las "cuotas de arrestos", el objetivo de 3.000 detenciones diarias mencionado por Stephen Miller.

Es decir, establece un precedente importante, ya que, aunque la orden de liberación solo aplica a Liam y a su padre, el lenguaje del juez sobre la ilegalidad de las cuotas y la falta de órdenes judiciales independientes puede ser utilizado por otros abogados para presentar "Habeas Corpus" y buscar la liberación de más familias en centros de detención similares.

¿Qué hacer en situaciones similares?

Para la comunidad residente y familias en estatus vulnerable, es vital conocer sus derechos fundamentales ante el despliegue actual de ICE en 2026:

Derecho a permanecer en silencio: usted no tiene la obligación de responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio. No abra la puerta: ICE no puede entrar a su casa sin una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de deportación (Formulario I-200 o I-205) no les da permiso para entrar a su hogar por la fuerza. No firme nada: no firme documentos sin la presencia de un abogado. Podría estar renunciando a su derecho a una audiencia ante un juez.

Prepare un plan familiar: tenga a mano el número de un abogado de confianza o de organizaciones locales de defensa del migrante. Designe a una persona con estatus legal que pueda hacerse cargo de sus hijos en caso de una detención.

