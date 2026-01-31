Estas empresas colombianas podrían retomar operaciones en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma Egea, anunció que la estatal Ecopetrol y otras empresas de su país del sector hidrocarburos, también podrían retomar operaciones en Venezuela.

Su pronunciamiento ocurre luego del alivio de sanciones a la industria petrolera venezolana por parte de Estados Unidos y, a la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos.

"Podría ser posible, más temprano que tarde, traer gas natural, GLP y que Ecopetrol y empresas colombianas participen de la exploración, producción y el transporte de crudo y derivados. Sin perjuicio de la gran apuesta de generación de energías limpias en Venezuela", publicó Palma Egea a través de su perfil oficial en la plataforma “X”.

Recuperación energética de Venezuela

Otra empresa interesada es ISA Conexiones, la cual "tiene experiencia en transmisión, podría sola o acompañada adelantar una recuperación y fortalecimiento del sistema energético del país vecino como lo hace en otros países de la región", indicó el ministro colombiano..

De acuerdo a la agencia Bloomberg, Ecopetrol estaría analizando la reanudación de la importación de gas natural desde Venezuela, ante un escenario de alivio de sanciones por parte de Trump.

