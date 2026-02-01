Guía Los Ángeles 2026: calendario de aperturas, festivales y la última oportunidad de ver a Dudamel

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles se prepara para un 2026 histórico, consolidándose como el epicentro del entretenimiento, el deporte y la cultura a nivel global.

Tras superar los desafíos de los incendios de 2025, la ciudad no solo se ha recuperado, sino que ha diseñado una agenda de eventos que atraerá la mirada de todo el planeta, desde el debut de la selección de EE. UU. en el Mundial hasta la despedida de Gustavo Dudamel.

Visitar la ciudad este año tiene, además, un trasfondo solidario: a través de la alianza entre LA Tourism y Kind Traveler, las reservas de hotel pueden canalizar donativos al Fondo de Donaciones Directas para Incendios Forestales.

El "Global Stage": Fútbol, NBA y Golf de élite

El calendario deportivo de 2026 en Los Ángeles es, sencillamente, imbatible. La ciudad se convierte en el escenario principal de las competiciones más prestigiosas del mundo:

Copa Mundial de la FIFA (11 de junio – 19 de julio): El imponente SoFi Stadium albergará 8 partidos, incluyendo el esperado debut de la Selección de Estados Unidos el 12 de junio .

All-Star Weekend de la NBA (13–15 de febrero): El innovador Intuit Dome en Inglewood recibirá a las estrellas del baloncesto tras 40 años de ausencia del evento en la ciudad.

U.S. Women’s Open (2–7 de junio): El legendario Riviera Country Club será la sede de uno de los "majors" más importantes del golf femenino.

Museos de IA y el adiós de un ídolo: la revolución cultural

La oferta cultural angelina se expande con aperturas que parecen salidas del futuro y cierres de ciclos que marcarán una época:

DATALAND (Primavera 2026): El primer museo de arte de Inteligencia Artificial , ubicado en The Grand LA , permitirá a los visitantes sumergirse en la creatividad algorítmica de Refik Anadol.

Galerías David Geffen en el LACMA (Abril 2026): Un nuevo e icónico edificio de hormigón y vidrio que redefinirá el Wilshire Boulevard.

Museo Lucas de Arte Narrativo (Septiembre 2026): El proyecto de George Lucas en Exposition Park finalmente abrirá sus puertas para celebrar el arte de contar historias y el cine.

"Gracias Gustavo": Hasta junio de 2026, la Filarmónica de Los Ángeles celebrará la temporada final de Gustavo Dudamel, cerrando 17 años de innovación musical antes de su partida.

Gastronomía y resiliencia: dónde comer en 2026

La escena culinaria de Los Ángeles mezcla la alta cocina con el apoyo a negocios locales que sobrevivieron a las crisis recientes.

El gran evento del año será la residencia temporal de Noma (primavera 2026), donde el chef René Redzepi traerá su prestigiosa cocina a la ciudad por 5 meses.

Para quienes buscan impacto comunitario, Betsy en Altadena se mantiene como un punto clave; cenar en este local del chef Tyler Wells apoya directamente a un equipo que lideró la reconstrucción tras el incendio de Eaton.

Además, la Dine LA Restaurant Week (enero y julio) permitirá explorar más de 400 restaurantes con menús de precio fijo.

