Trump abre las puertas del petróleo venezolano a India y China: así es el acuerdo estratégico

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un importante cambio en el mercado petrolero global que involucra a Venezuela, India, Irán y China.

Según el mandatario, se logró un acuerdo para que India comience a comprar crudo venezolano en sustitución de las importaciones que realizaba desde Irán.

De acuerdo con EFE, Trump también extendió una invitación pública a China para que se sume a la compra del petróleo del país sudamericano.

A bordo del avión presidencial, el mandatario detalló que Washington y Caracas trabajarán de la mano en la gestión de estos recursos, asegurando que la relación con la dirigencia actual de Venezuela es positiva y el plan permitirá que ambos países obtengan beneficios económicos.

Nueva hoja de ruta con la India

Este anuncio ocurre poco después de que las autoridades de Venezuela e India acordaran relanzar su relación bilateral para el año 2026. La agenda de trabajo incluye áreas como agricultura, medicina, minería y turismo.

Por su parte, el gobierno indio busca establecer un camino seguro para que los barriles de petróleo venezolano puedan ser transportados sin el obstáculo de las sanciones internacionales.

Apertura a la inversión privada

Para facilitar estos movimientos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó recientemente una reforma a la ley de hidrocarburos. Este cambio legal es fundamental, ya que permite por primera vez que empresas privadas operen solas en la exploración y extracción de petróleo, eliminando la obligación de asociarse con el Estado venezolano. Con esto, se busca atraer capital extranjero de forma directa.

Control de los ingresos petroleros

El gobierno de EEUU explicó que tendrá un papel activo en la supervisión del dinero generado por estas ventas. El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que los fondos se depositarán en cuentas controladas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El objetivo de esta medida es garantizar que el dinero se utilice para financiar servicios básicos y beneficios directos para la población venezolana, sin que Washington subsidie las inversiones en la infraestructura petrolera.

