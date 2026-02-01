Oklahoma prohíbe los desalojos inmediatos: así cambia la ley para dueños e inquilinos

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Oklahoma transforma el panorama inmobiliario mediante una reforma a la Ley de Alquileres que elimina la posibilidad de ejecutar desalojos automáticos o acelerados.

Bajo esta nueva normativa, el sistema judicial impone a los propietarios la obligación de respetar plazos de notificación mucho más extensos antes de solicitar una audiencia, lo que termina con el esquema de desalojos exprés que se resolvían en cuestión de días.

Esta medida permite que los inquilinos dispongan de un margen de tiempo superior para regularizar deudas, preparar su defensa legal o buscar una solución habitacional alternativa, priorizando la estabilidad del hogar frente a conflictos económicos temporales.

Consideraciones

La disposición establece límites claros y prohíbe el lanzamiento inmediato del residente mientras se resuelven los procedimientos legales correspondientes según detalla El Cronista.

No obstante, las autoridades aclaran que esta protección no representa una inmunidad absoluta, pues es importante recordar que el desalojo sigue en pie ante violaciones contractuales severas.

Motivos de desalojo

Motivos como daños intencionales a la propiedad, actividades delictivas en el inmueble o el incumplimiento reiterado de pagos tras agotarse los nuevos términos legales, siguen siendo causas válidas para la recuperación de la vivienda por parte del dueño.

Con este cambio, Oklahoma busca equilibrar el derecho a la propiedad con garantías procesales que eviten la desprotección súbita de miles de familias.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube