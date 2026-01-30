Redadas ICE del 29 de enero: capturan más de 200 indocumentados en Maine

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 200 personas en Maine tras una semana de operativos intensivos bajo la denominación "Operación Captura del Día".

Entre el 20 y el 24 de enero de 2026, las autoridades federales concentraron sus esfuerzos en la localización de extranjeros con antecedentes penales, logrando un total de 206 arrestos en diversas localidades del estado.

Patricia Hyde, subdirectora del ICE, defendió la efectividad de estas acciones selectivas pese a la resistencia de grupos activistas y políticos locales que intentaron obstaculizar las labores de los agentes mediante alertas públicas sobre vehículos oficiales no identificados.

Este despliegue federal ocurre en un clima de alta tensión, donde las amenazas contra los oficiales han escalado significativamente, superando un aumento del 8000% según reportes de la agencia.

Es importante destacar que la senadora Susan Collins anunció recientemente el cese de estas operaciones reforzadas tras dialogar con el Departamento de Seguridad Nacional, aunque las actividades de vigilancia normales continuarán vigentes.

Mientras las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de sus canales oficiales, el impacto de estas redadas ha generado un intenso debate sobre la seguridad pública y el bienestar de las comunidades inmigrantes en un estado donde el 4% de la población es de origen extranjero.

